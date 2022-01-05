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النيابة التونسية تحيل "الغنوشي" إلى القضاء

أسندت إليه عدة تهم بينها مخالفة الإشهار السياسي

أحالت النيابة العامة التونسية، اليوم (الأربعاء)، إلى القضاء كلاً من رئيس مجلس النواب المجمد راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وذكر موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة "الغنوشي"، و"الشاهد"، و"القروي"، وسليم الرياحي، وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.

وأضاف أن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.

و إحالة هؤلاء المتهمين للمحاكمة جاء استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

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النيابة التونسية تحيل "الغنوشي" إلى القضاء
سبق

أحالت النيابة العامة التونسية، اليوم (الأربعاء)، إلى القضاء كلاً من رئيس مجلس النواب المجمد راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وذكر موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة "الغنوشي"، و"الشاهد"، و"القروي"، وسليم الرياحي، وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.

وأضاف أن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.

و إحالة هؤلاء المتهمين للمحاكمة جاء استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
08:27 PM

النيابة التونسية تحيل "الغنوشي" إلى القضاء

أسندت إليه عدة تهم بينها مخالفة الإشهار السياسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحالت النيابة العامة التونسية، اليوم (الأربعاء)، إلى القضاء كلاً من رئيس مجلس النواب المجمد راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وذكر موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة "الغنوشي"، و"الشاهد"، و"القروي"، وسليم الرياحي، وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.

وأضاف أن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.

و إحالة هؤلاء المتهمين للمحاكمة جاء استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

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