"التحالف": تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 آلية عسكرية للحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 138 إرهابياً.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 آلية عسكرية للحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 138 إرهابياً.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 آلية عسكرية للحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 138 إرهابياً.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 آلية عسكرية للحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 138 إرهابياً.