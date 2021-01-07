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"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8737.20 نقطة

بتداولات بلغت 8.4 مليارات ريال لأكثر من 250 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 66.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8737.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اللجين، وبتروكيم، وباعظيم، والعالمية، ونماء للكيماويات؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الصمعاني، وصناعة الورق، والمتحدة للتأمين، وسدافكو، والوطنية للتعليم؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.47% و 7.11%.

وكانت أسهم شركات: أمانة للتأمين، وكيمانول، وبترو رابغ، وعناية، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أمانة للتأمين، والصمعاني، وعناية، وسابك، وباعظيم؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 610.68 نقاط ليقفل عند مستوى 24437.30 نقطة، وبتداولات بلغت 116 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 2144 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8737.20 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 66.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8737.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اللجين، وبتروكيم، وباعظيم، والعالمية، ونماء للكيماويات؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الصمعاني، وصناعة الورق، والمتحدة للتأمين، وسدافكو، والوطنية للتعليم؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.47% و 7.11%.

وكانت أسهم شركات: أمانة للتأمين، وكيمانول، وبترو رابغ، وعناية، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أمانة للتأمين، والصمعاني، وعناية، وسابك، وباعظيم؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 610.68 نقاط ليقفل عند مستوى 24437.30 نقطة، وبتداولات بلغت 116 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 2144 صفقة.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
04:33 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8737.20 نقطة

بتداولات بلغت 8.4 مليارات ريال لأكثر من 250 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 66.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8737.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اللجين، وبتروكيم، وباعظيم، والعالمية، ونماء للكيماويات؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الصمعاني، وصناعة الورق، والمتحدة للتأمين، وسدافكو، والوطنية للتعليم؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.47% و 7.11%.

وكانت أسهم شركات: أمانة للتأمين، وكيمانول، وبترو رابغ، وعناية، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أمانة للتأمين، والصمعاني، وعناية، وسابك، وباعظيم؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 610.68 نقاط ليقفل عند مستوى 24437.30 نقطة، وبتداولات بلغت 116 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 2144 صفقة.

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