تعليم مكة المكرمة يتأهل لنهائي مسابقة فرسان التعليم

شهدت جولة النصف النهائي في مسابقة فرسان التعليم بين فريقي تعليم منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف، تنافسا ثقافيًّا قويًّا، وسط حضور جماهيري كبير، يتقدمه مسؤلو وزارة التعليم، وإدارات تعليم مناطق المملكة، والذي انتهى بتأهل الأول للدور النهائي من المسابقة المُقامة في الرياض داخل قناة "عين" الفضائية، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأشاد مدير عام النشاط الطلابي في وزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود، بسياسة المسابقة التي تتيح الفرصة للطلاب لتنمية مواهبهم وقدراتهم المعرفية والثقافية في كافة مجالات الحياة، ودعمهم ورعايتهم؛ في ظل رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ووزير الدفاع.

وبيّن "المسعود" أن أهمية تقديم المسابقة عبر قناة "عين" الفضائية، تُعزز روح التنافس بين الطلاب المشاركين في المسابقة ومواصلة عملية القراءة، والبحث في الكتب، وزيادة الاطلاع، وإبراز قدرات الطالب السعودي المعرفية والثقافية للعالم.

وهنّأ مديرُ عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الطلابَ المتأهلين للدور النهائي في المسابقة، وأثنى على دعم المدارس المتواصل لتنمية القدرات وإبداع الفكر وصقل المواهب لدى الطلاب؛ مؤكدًا أن المسابقة تُضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها طلاب مناطق المملكة.

كما كرّم "المسعود" طلاب وإدارة النشاط الطلابي في تعليم محافظة الطائف بدروع تذكارية، وأجهزة ذكية، وحثهم على مواصلة المشاركة في المسابقة خلال المواسم المقبلة.

من جانبه، قال مساعد مدير إدارة نشاط الطلاب ورئيس النشاط الثقافي بتعليم منطقة مكة المكرمة، عبدالعزيز بخش: "إن مسابقة فرسان التعليم تُعد نقلة نوعية في أنشطة وزارة التعليم؛ لمساهمتها في زيادة الثقافة العلمية لدى الطلاب السعوديين، وبناء شخصيات قادرة على المشاركة في المسابقات الثقافية عبر القنوات الفضائية المباشرة، وكسر حاجز رهبة الكاميرا لدى الشباب".

الجدير بالذكر، أن فريق تعليم منطقة مكة المكرمة، يلتقي يوم الخميس في الدور النهائي مع الفائز من جولة النصف النهائي التي تجمع كلًّا من: فريق تعليم المنطقة الشرقية والجوف يوم الأربعاء المقبل، بعد أن شهدت المسابقة في جولاتها السابقة تنافسًا بين 16 إدارة تعليمية عبر عدة مراحل في مجالات علمية وثقافية متنوعة، يمثلها نخبة من الطلاب السعوديين، واتسمت المسابقة بروح المنافسة الثقافية بين أبرز الطلاب المشاركين.

كما تجدر الإشارة إلى أن طريقة المسابقة هي لقاء بين فريقين يرشح أحدهما للفوز من خلال جمع أكبر عدد من النقاط خلال جولات المسابقة الأربعة وهي كالتالي: الأولى جولة الجواب الأسرع على السؤال من كلا الفريقين، ويليها الأسئلة الستة عن المملكة، والثالثة دائرة 120 ثانية، والرابعة المسارات الثمانية.