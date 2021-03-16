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50 نوعاً من النباتات وطائر الحبارى في محمية الإمام تركي بن عبدالله

من بين 7 محميات ملكية بمساحة شاسعة

تُعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة حائل، واحدة من 7 محميات ملكية تم تحديدها بأمرٍ ملكي في شهر يونيو عام 2018م، وهي محمية ملكية طبيعية ذات مساحة شاسعة، تقع حالياً تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وكانت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الواقعة تحديداً على طريق تربة- لينة، تُعرف سابقاً بمحمية "التيسية"، وتبلغ مساحتها الإجمالية 91500 كم²، وتضم في نطاقها الجغرافي منطقة التيسية والمناطق المجاورة لها، ويرأس مجلس إدارة هيئتها الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ويتواجد في المحمية طائر الحبارى إلا أنه نادر، أما الغطاء النباتي فهو جيد حيث يمتاز بوجود أكثر من 50 نوعاً من النباتات أهمها أشجار الطلح والسدر، وأشجار أخرى مثل العوسج والعرفج والرمث.

يُشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتنسيق مع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الأحد الماضي، أطلق 10 من ظباء الريم بحضور الأمير تركي بن محمد بن فهد، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات الملكية.

ودشن حملة التشجير داخل المحمية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبحضور عدد من المتطوعين، وذلك بزراعة عدد من النباتات البرية والتي سيكون ريها بطريقة حصاد المياه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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50 نوعاً من النباتات وطائر الحبارى في محمية الإمام تركي بن عبدالله
سبق

تُعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة حائل، واحدة من 7 محميات ملكية تم تحديدها بأمرٍ ملكي في شهر يونيو عام 2018م، وهي محمية ملكية طبيعية ذات مساحة شاسعة، تقع حالياً تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وكانت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الواقعة تحديداً على طريق تربة- لينة، تُعرف سابقاً بمحمية "التيسية"، وتبلغ مساحتها الإجمالية 91500 كم²، وتضم في نطاقها الجغرافي منطقة التيسية والمناطق المجاورة لها، ويرأس مجلس إدارة هيئتها الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ويتواجد في المحمية طائر الحبارى إلا أنه نادر، أما الغطاء النباتي فهو جيد حيث يمتاز بوجود أكثر من 50 نوعاً من النباتات أهمها أشجار الطلح والسدر، وأشجار أخرى مثل العوسج والعرفج والرمث.

يُشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتنسيق مع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الأحد الماضي، أطلق 10 من ظباء الريم بحضور الأمير تركي بن محمد بن فهد، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات الملكية.

ودشن حملة التشجير داخل المحمية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبحضور عدد من المتطوعين، وذلك بزراعة عدد من النباتات البرية والتي سيكون ريها بطريقة حصاد المياه.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
08:24 PM

50 نوعاً من النباتات وطائر الحبارى في محمية الإمام تركي بن عبدالله

من بين 7 محميات ملكية بمساحة شاسعة

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منصور الشلاقي - حائل
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1,808

تُعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة حائل، واحدة من 7 محميات ملكية تم تحديدها بأمرٍ ملكي في شهر يونيو عام 2018م، وهي محمية ملكية طبيعية ذات مساحة شاسعة، تقع حالياً تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وكانت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الواقعة تحديداً على طريق تربة- لينة، تُعرف سابقاً بمحمية "التيسية"، وتبلغ مساحتها الإجمالية 91500 كم²، وتضم في نطاقها الجغرافي منطقة التيسية والمناطق المجاورة لها، ويرأس مجلس إدارة هيئتها الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ويتواجد في المحمية طائر الحبارى إلا أنه نادر، أما الغطاء النباتي فهو جيد حيث يمتاز بوجود أكثر من 50 نوعاً من النباتات أهمها أشجار الطلح والسدر، وأشجار أخرى مثل العوسج والعرفج والرمث.

يُشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتنسيق مع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الأحد الماضي، أطلق 10 من ظباء الريم بحضور الأمير تركي بن محمد بن فهد، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات الملكية.

ودشن حملة التشجير داخل المحمية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبحضور عدد من المتطوعين، وذلك بزراعة عدد من النباتات البرية والتي سيكون ريها بطريقة حصاد المياه.

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