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قيادة التحالف: انشقاق وزير إعلام الحوثي يمثل أبناء اليمن الشرفاء

تم استهداف ومهاجمة رادار ساحلي لميليشيا الانقلاب في جزيرة البوادي

أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن انشقاق وزير إعلام الحوثي يمثل أبناء اليمن الشرفاء، وقالت إن مليشيا الحوثي الإيرانية لا تزال تستخدم المدنيين دروعاً بشرية.

وتابعت قيادة التحالف القول: إنه تم استهداف ومهاجمة رادار ساحلي لمليشيا الانقلاب في جزيرة البوادي، وقالت إن مجموع التصاريح الصادرة بلغ 67725 منذ بدء العمليات العسكرية.

وطالبت قيادة التحالف المنظمات الأممية القيام بواجبها لوقف تهريب المليشيا لآثار اليمن التاريخية، وقالت إن قوات الشرعية تحقق انتصارات في عدد من محاور القتال.

وأضافت قيادة التحالف: إن مليشيا الحوثي الإيرانية تعيق حركة السفن من وإلى موانئ اليمن، وأكدت أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها حق أصيل للحكومة الشرعية، وأن هناك تحركاً لرفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني في مدينة الحديدة.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي الإيرانية تفخخ العبارات والجسور في الضالع ودمت، وقالت إن مليشيا الحوثي تعمل على تجريف طرقات الحديدة المستخدمة لدخول المساعدات.

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قيادة التحالف: انشقاق وزير إعلام الحوثي يمثل أبناء اليمن الشرفاء
سبق

أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن انشقاق وزير إعلام الحوثي يمثل أبناء اليمن الشرفاء، وقالت إن مليشيا الحوثي الإيرانية لا تزال تستخدم المدنيين دروعاً بشرية.

وتابعت قيادة التحالف القول: إنه تم استهداف ومهاجمة رادار ساحلي لمليشيا الانقلاب في جزيرة البوادي، وقالت إن مجموع التصاريح الصادرة بلغ 67725 منذ بدء العمليات العسكرية.

وطالبت قيادة التحالف المنظمات الأممية القيام بواجبها لوقف تهريب المليشيا لآثار اليمن التاريخية، وقالت إن قوات الشرعية تحقق انتصارات في عدد من محاور القتال.

وأضافت قيادة التحالف: إن مليشيا الحوثي الإيرانية تعيق حركة السفن من وإلى موانئ اليمن، وأكدت أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها حق أصيل للحكومة الشرعية، وأن هناك تحركاً لرفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني في مدينة الحديدة.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي الإيرانية تفخخ العبارات والجسور في الضالع ودمت، وقالت إن مليشيا الحوثي تعمل على تجريف طرقات الحديدة المستخدمة لدخول المساعدات.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
04:56 PM

قيادة التحالف: انشقاق وزير إعلام الحوثي يمثل أبناء اليمن الشرفاء

تم استهداف ومهاجمة رادار ساحلي لميليشيا الانقلاب في جزيرة البوادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,731

أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن انشقاق وزير إعلام الحوثي يمثل أبناء اليمن الشرفاء، وقالت إن مليشيا الحوثي الإيرانية لا تزال تستخدم المدنيين دروعاً بشرية.

وتابعت قيادة التحالف القول: إنه تم استهداف ومهاجمة رادار ساحلي لمليشيا الانقلاب في جزيرة البوادي، وقالت إن مجموع التصاريح الصادرة بلغ 67725 منذ بدء العمليات العسكرية.

وطالبت قيادة التحالف المنظمات الأممية القيام بواجبها لوقف تهريب المليشيا لآثار اليمن التاريخية، وقالت إن قوات الشرعية تحقق انتصارات في عدد من محاور القتال.

وأضافت قيادة التحالف: إن مليشيا الحوثي الإيرانية تعيق حركة السفن من وإلى موانئ اليمن، وأكدت أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها حق أصيل للحكومة الشرعية، وأن هناك تحركاً لرفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني في مدينة الحديدة.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي الإيرانية تفخخ العبارات والجسور في الضالع ودمت، وقالت إن مليشيا الحوثي تعمل على تجريف طرقات الحديدة المستخدمة لدخول المساعدات.

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