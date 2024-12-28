صوت أعقبه ظلام.. مصلون يكشفون "ملابسات اقتحام مسجد العمار" بجدة

قالوا لـ"سبق": كان السائق ممسكاً بالمقود والسيارة قيد التشغيل.. غبار متطاير

كشف مصلون في مسجد العمار رقم 165 والواقع جنوب شرقي جدة، مُلابسات اقتحام مركبة من نوع دينا يقودها وافد نيبالي للمسجد، مساء أمس.

وفي التفاصيل، قال المصلون لـ"سبق": "شعرنا بصوتٍ قوي أعقبه ظلامٌ دامسٌ من جرّاء الغبار المتطاير"، مشيرين إلى أن مجموعة من المصلين خرجت من المسجد، بينما بقي بعضهم والمتأخرون داخل المسجد وقت حدوث الاقتحام.

وأضافوا: "مَن كان خارج المسجد عاد مسرعاً ليكتشف ماذا حدث، فإذا بالسائق ممسكاً بالمقود والسيارة قيد التشغيل؛ ما حدا بهم إلى سرعة إطفاء السيارة وإخراج السائق".

وتابعوا: "السائق كان قادماً من الجهة الجنوبية للمسجد وكان مسرعاً؛ حيث كان من المتوقع أن يلزم اليمين والاتجاه نحو شرق المسجد باتجاه الطريق الذي قَدِم منه، لكنه اتجه مسرعاً لجهة اليسار باتجاه المسجد ليستقر داخله مخلفاً إصابات وأرتالاً من الحجارة داخل المسجد".

وأوضحوا: "عند ذلك هرعت للموقع دوريات المرور وتم استدعاء الدفاع المدني؛ حيث قام المرور بالتحفظ على السائق، بينما تمّ نقل المصابين إلى المستشفى"، مشيرين إلى أنه تمّ خروج المصابين، مساء أمس، من المستشفى.

إلى ذلك، بدأ اليوم العمل بإعادة بناء المسجد، كما كان قبل الاقتحام.