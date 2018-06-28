طيران ناس يطلق رحلاته إلى سالزبورغ ابتداءً من 23 يوليو المقبل

بمعدل 3 رحلات أسبوعية تزامنًا مع إعادة فتح النمسا أبوابها للسياح

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة بين الرياض وسالزبورغ النمساوية، بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا ابتداءً من 23 يوليو القادم.

وتفصيلاً، يتزامن قرار طيران ناس استئناف الرحلات إلى هذه الوجهة السياحية الأوروبية مع قرار السلطات النمساوية إعادة فتح أبوابها للسياح، ويؤكد أيضًا حرص طيران ناس على مواصلة إضافة خيارات جديدة لضيوفه للاستمتاع بموسم الصيف الحالي.

ويدعم القرار التوجه الاستراتيجي لطيران ناس في تعزيز شبكة وجهاته لتلبية متطلبات شرائح مختلفة من الضيوف، مع الاستمرار في تعزيز الخدمات ورفع جودتها وتوفيرها للمسافرين بأسعار تنافسية.

ومنذ اللحظة الأولى لقرار رفع تعليق السفر الدولي للمواطنين السعوديين، عمل طيران ناس أيضًا على تلبية الطلب المتنامي على الرحلات الدولية، ووضع خطة طموحة تستهدف الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021م، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات المملكة بالتحوّل إلى محطة عالمية للسفر.

ومع سالزبورغ، يصبح عدد وجهات الصيف التي يوفرها طيران ناس لضيوفه 11 وجهة تضم: سالزبورغ - كييڤ - لفيف – طشقند - تيرانا - سراييفو - باكو - تبليسي - باتومي - الغردقة - شرم الشيخ.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الصيفية من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس والتي تضم: الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.