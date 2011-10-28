وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

الصلاة عليه غداً في مقبرة الحائر بالرياض بعد صلاة العصر

نعى ناشطون ومغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، الفنان الكوميدي السعودي الشعبي، صالح الزراق، الذي وافته المنية في مستشفى الملك فهد بعد معاناة مع المرض.

وذكر أحد المغردين في مقطع فيديو نشره على “تويتر”: “تأكدت وفاة نجم الكوميديا صالح الزراق الله يغفر له ويرحمه أنا الآن أمام بيتهم توفي في مستشفى الملك فهد اليوم بداية العصر”.

وأضاف: “كان يعاني من مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي ووصل إلى ضيق التنفس ومن يومين دخل المستشفى والله يغفر له ويرحمه”.

وقال الدكتور سعود المصيبيح: "رحم الله صالح الزراق وأسكنه فسيح جناته وعظم الله أجركم فقد رحل صاحب القلب الطيب صديق الجميع والذي كان حضوره في أي مجلس كفيلاً بتحويله إلى بهجة وسعادة كان صديقاً للجميع ومنهم أخي العزيز سلمان حيث يحضر في اجتماعاتنا الأسرية ويسعدنا وكان آخر لقاء في رحلة برية قبل أشهر".

فيما قال أحد المغردين إن وفاة نجم الكوميديا الكبير ‫صالح الزراق كانت عصر هذا اليوم، سائلاً الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وستكون الصلاة عليه غداً الأربعاء ١٤٤٢/٣/١١هـ في مقبرة الحائر بالرياض بعد صلاة العصر.