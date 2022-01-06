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مهرجانات وفعاليات سياحية في جازان خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني

مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قِبَل الصحة

تشهد منطقة جازان في إجازة الفصل الدراسي الثاني، تنفيذَ عدد من المهرجانات والفعاليات السياحية والترفيهية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة لاستقبال زوارها، ويشرف على تنفيذها مجلس التنمية السياحية ومحافظات المنطقة وعدد من الجهات المعنية.

وتتضمن الفعالياتُ مهرجان شتاء جازان 22، الذي يُقام تحت شعار "هذي أيامنا"، بالإضافة إلى الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية والكورنيش الشمالي والقرية التراثية والكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان، و"مهرجان ربيع الدرب"، و"مهرجان شتاء هروب" وغيرها، التي تتنوع فعالياتها ما بين تسويقية وترفيهية وتراثية.

وتأتي هذه الفعاليات استجابةً وتفاعلًا مع ما تشهده المنطقة من حركة سياحية، وإقبال متزايد من قِبَل الزوار خلال هذه الفترة من العام.

وأكدت الجهات المنظمة للمهرجانات والفعاليات لجميع المشاركين والزوار، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قِبَل وزارة الصحة، وضرورة ارتداء الكمامات، والابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على التباعد، والتعقيم باستمرار.

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مهرجانات وفعاليات سياحية في جازان خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني
سبق

تشهد منطقة جازان في إجازة الفصل الدراسي الثاني، تنفيذَ عدد من المهرجانات والفعاليات السياحية والترفيهية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة لاستقبال زوارها، ويشرف على تنفيذها مجلس التنمية السياحية ومحافظات المنطقة وعدد من الجهات المعنية.

وتتضمن الفعالياتُ مهرجان شتاء جازان 22، الذي يُقام تحت شعار "هذي أيامنا"، بالإضافة إلى الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية والكورنيش الشمالي والقرية التراثية والكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان، و"مهرجان ربيع الدرب"، و"مهرجان شتاء هروب" وغيرها، التي تتنوع فعالياتها ما بين تسويقية وترفيهية وتراثية.

وتأتي هذه الفعاليات استجابةً وتفاعلًا مع ما تشهده المنطقة من حركة سياحية، وإقبال متزايد من قِبَل الزوار خلال هذه الفترة من العام.

وأكدت الجهات المنظمة للمهرجانات والفعاليات لجميع المشاركين والزوار، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قِبَل وزارة الصحة، وضرورة ارتداء الكمامات، والابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على التباعد، والتعقيم باستمرار.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
12:59 PM

مهرجانات وفعاليات سياحية في جازان خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني

مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قِبَل الصحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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تشهد منطقة جازان في إجازة الفصل الدراسي الثاني، تنفيذَ عدد من المهرجانات والفعاليات السياحية والترفيهية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة لاستقبال زوارها، ويشرف على تنفيذها مجلس التنمية السياحية ومحافظات المنطقة وعدد من الجهات المعنية.

وتتضمن الفعالياتُ مهرجان شتاء جازان 22، الذي يُقام تحت شعار "هذي أيامنا"، بالإضافة إلى الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية والكورنيش الشمالي والقرية التراثية والكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان، و"مهرجان ربيع الدرب"، و"مهرجان شتاء هروب" وغيرها، التي تتنوع فعالياتها ما بين تسويقية وترفيهية وتراثية.

وتأتي هذه الفعاليات استجابةً وتفاعلًا مع ما تشهده المنطقة من حركة سياحية، وإقبال متزايد من قِبَل الزوار خلال هذه الفترة من العام.

وأكدت الجهات المنظمة للمهرجانات والفعاليات لجميع المشاركين والزوار، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قِبَل وزارة الصحة، وضرورة ارتداء الكمامات، والابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على التباعد، والتعقيم باستمرار.

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