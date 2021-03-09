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الإمارات تدين استهداف الحوثيين خميس مشيط: إنه تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي

قالت: دليل جديد على سعي هذه المليشيات إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة

أدانت الإمارات، الثلاثاء، محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها ودمرتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي "يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة "إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية "كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية، باتجاه خميس مشيط.

ويواصل التحالف العربي اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة التي تطلقها مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

ويأتي هذا فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تدين استهداف الحوثيين خميس مشيط: إنه تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي
سبق

أدانت الإمارات، الثلاثاء، محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها ودمرتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي "يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة "إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية "كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية، باتجاه خميس مشيط.

ويواصل التحالف العربي اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة التي تطلقها مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

ويأتي هذا فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
11:24 AM

الإمارات تدين استهداف الحوثيين خميس مشيط: إنه تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي

قالت: دليل جديد على سعي هذه المليشيات إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت الإمارات، الثلاثاء، محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها ودمرتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي "يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة "إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية "كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية، باتجاه خميس مشيط.

ويواصل التحالف العربي اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة التي تطلقها مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

ويأتي هذا فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

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