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"الصحة": تسجيل 305 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

قرابة 13 ألف حالة.. إيران تسجل رقماً قياسياً للإصابات اليومية بكورونا

رقم قياسي رفع الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى 762068 شخص

قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 12543 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مسجلة رقما قياسيا رفع الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى 762068 حالة.

وبحسب "رويترز"، قالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن 459 شخصاً توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 41493 حالة في أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الفيروس.

إيران فيروس كورونا الجديد

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قرابة 13 ألف حالة.. إيران تسجل رقماً قياسياً للإصابات اليومية بكورونا
سبق

قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 12543 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مسجلة رقما قياسيا رفع الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى 762068 حالة.

وبحسب "رويترز"، قالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن 459 شخصاً توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 41493 حالة في أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الفيروس.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
02:38 PM

قرابة 13 ألف حالة.. إيران تسجل رقماً قياسياً للإصابات اليومية بكورونا

رقم قياسي رفع الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى 762068 شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 12543 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مسجلة رقما قياسيا رفع الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى 762068 حالة.

وبحسب "رويترز"، قالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن 459 شخصاً توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 41493 حالة في أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الفيروس.

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