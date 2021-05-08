قامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بخميس مشيط، حتى اليوم -آخر جمعة من رمضان-، بتوزيع 28540 وجبة إفطار و1175 مادة توعوية أمنية وصحية للمقيمين في مقار سكنهم شملت 10 جنسيات في 6 مواقع داخل المحافظة.
وقامت الجمعية بالأخذ بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن مبادرة "ابق آمناً" التي تواصل تنفيذها الجمعية طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.
"ابق آمناً".. 28 ألف وجبة إفطار لمقار سكن 10 جنسيات بخميس مشيط
مبادرة لـ"الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات" بالمحافظة تطبيقاً للاحترازات
قامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بخميس مشيط، حتى اليوم -آخر جمعة من رمضان-، بتوزيع 28540 وجبة إفطار و1175 مادة توعوية أمنية وصحية للمقيمين في مقار سكنهم شملت 10 جنسيات في 6 مواقع داخل المحافظة.
وقامت الجمعية بالأخذ بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن مبادرة "ابق آمناً" التي تواصل تنفيذها الجمعية طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.
قامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بخميس مشيط، حتى اليوم -آخر جمعة من رمضان-، بتوزيع 28540 وجبة إفطار و1175 مادة توعوية أمنية وصحية للمقيمين في مقار سكنهم شملت 10 جنسيات في 6 مواقع داخل المحافظة.
"ابق آمناً".. 28 ألف وجبة إفطار لمقار سكن 10 جنسيات بخميس مشيط
مبادرة لـ"الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات" بالمحافظة تطبيقاً للاحترازات
قامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بخميس مشيط، حتى اليوم -آخر جمعة من رمضان-، بتوزيع 28540 وجبة إفطار و1175 مادة توعوية أمنية وصحية للمقيمين في مقار سكنهم شملت 10 جنسيات في 6 مواقع داخل المحافظة.
وقامت الجمعية بالأخذ بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن مبادرة "ابق آمناً" التي تواصل تنفيذها الجمعية طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.