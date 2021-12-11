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الفرنسية "ساندرا": "مهرجان الصقور" يشهد تنظيماً جميلاً وإثارة كبيرة

قالت: لدينا عملاء كثيرون بالمنطقة وسعداء بأن صقورنا تحقّق الإنجازات

كشفت الفرنسية ساندرا بوم؛ مالكة مزرعة SB Falcons، سرَّ وجودها ووالدها في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021؛ الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم حتى 16 ديسمبر الحالي، موضحة أنها جاءت لمتابعة الصقور التابعة للمزرعة التي تمّ بيعها خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي أُقيم خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2021.

وأشارت ساندرا؛ إلى أن لديهم ستة صقور، سيعدونها جيداً للمنافسة في أشواط الدوليين بمسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في العام المقبل.

وأبدت ساندرا؛ ووالدها شتولز؛ سعادتهما الغامرة بمتابعة المهرجان، موضحين أنها المرة الأولى التي يشاهدان فيها الحدث الكبير، حيث كانت زيارتهما السابقة إلى المملكة للمشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، مشيدين بالتنظيم الجميل، والإثارة الكبيرة التي تشهدها الأشواط بمختلف فئاتها.

وقالت ساندرا: «نتابع الصقور التي تتبع للمزرعة، ولدينا عملاء كثيرون في السعودية والإمارات وقطر، وسعداء بأن صقورنا تحقق الإنجازات؛ التي كان آخرها حصول عائلة البرغش المنصوري على المركز الأول في الأشواط التأهيلية لمنافسات (جير بيور) للمحترفين السعوديين في النسخة الحالية للمهرجان».

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفرنسية "ساندرا": "مهرجان الصقور" يشهد تنظيماً جميلاً وإثارة كبيرة
سبق

كشفت الفرنسية ساندرا بوم؛ مالكة مزرعة SB Falcons، سرَّ وجودها ووالدها في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021؛ الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم حتى 16 ديسمبر الحالي، موضحة أنها جاءت لمتابعة الصقور التابعة للمزرعة التي تمّ بيعها خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي أُقيم خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2021.

وأشارت ساندرا؛ إلى أن لديهم ستة صقور، سيعدونها جيداً للمنافسة في أشواط الدوليين بمسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في العام المقبل.

وأبدت ساندرا؛ ووالدها شتولز؛ سعادتهما الغامرة بمتابعة المهرجان، موضحين أنها المرة الأولى التي يشاهدان فيها الحدث الكبير، حيث كانت زيارتهما السابقة إلى المملكة للمشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، مشيدين بالتنظيم الجميل، والإثارة الكبيرة التي تشهدها الأشواط بمختلف فئاتها.

وقالت ساندرا: «نتابع الصقور التي تتبع للمزرعة، ولدينا عملاء كثيرون في السعودية والإمارات وقطر، وسعداء بأن صقورنا تحقق الإنجازات؛ التي كان آخرها حصول عائلة البرغش المنصوري على المركز الأول في الأشواط التأهيلية لمنافسات (جير بيور) للمحترفين السعوديين في النسخة الحالية للمهرجان».

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
11:41 AM

الفرنسية "ساندرا": "مهرجان الصقور" يشهد تنظيماً جميلاً وإثارة كبيرة

قالت: لدينا عملاء كثيرون بالمنطقة وسعداء بأن صقورنا تحقّق الإنجازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الفرنسية ساندرا بوم؛ مالكة مزرعة SB Falcons، سرَّ وجودها ووالدها في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021؛ الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم حتى 16 ديسمبر الحالي، موضحة أنها جاءت لمتابعة الصقور التابعة للمزرعة التي تمّ بيعها خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي أُقيم خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2021.

وأشارت ساندرا؛ إلى أن لديهم ستة صقور، سيعدونها جيداً للمنافسة في أشواط الدوليين بمسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في العام المقبل.

وأبدت ساندرا؛ ووالدها شتولز؛ سعادتهما الغامرة بمتابعة المهرجان، موضحين أنها المرة الأولى التي يشاهدان فيها الحدث الكبير، حيث كانت زيارتهما السابقة إلى المملكة للمشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، مشيدين بالتنظيم الجميل، والإثارة الكبيرة التي تشهدها الأشواط بمختلف فئاتها.

وقالت ساندرا: «نتابع الصقور التي تتبع للمزرعة، ولدينا عملاء كثيرون في السعودية والإمارات وقطر، وسعداء بأن صقورنا تحقق الإنجازات؛ التي كان آخرها حصول عائلة البرغش المنصوري على المركز الأول في الأشواط التأهيلية لمنافسات (جير بيور) للمحترفين السعوديين في النسخة الحالية للمهرجان».

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