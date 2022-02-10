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كوفاسيتش: الهلال فريق رائع .. زولت لوف : تأهلنا بصعوبة إلى نهائي كأس العالم

في المؤتمر الصحفي الخاص بعد مباراة تشيلسي وكبير آسيا

وصف الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب خط وسط تشيلسي، فريق الهلال السعودي بالمميز، مشيراً إلى أن الفريق الإنجليزي تأهل بصعوبة إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وقال الدولي الكرواتي الذي حصل على نجومية اللقاء في مؤتمر صحافي بعد المباراة: سعداء بالوصول إلى النهائي، كانت مباراة صعبة ولم نتمكن من التكيف في الملعب لأن الخصم كان ممتازاً، خسرنا كرات عديدة أمام الهلال، وقعنا في مأزق نوعاً ما، لاسيما وأن الخصم لم يكن لديه ما يخسره ولعب بمجازفة كبيرة، وتمكنا من الحفاظ على التقدم وتحقيق الفوز.

بدوره أكد زولت لوف، مساعد توماس توخيل مدرب تشيلسي، أن الفريق الإنجليزي تأهل بصعوبة إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الهلال بهدف دون مقابل.


وقال زولت لوف في المؤتمر الصحافي عقب المباراة :" بذلنا قصارى جهدنا أمام الهلال، كان لدينا بعض التوتر في البداية ولم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لنا، كان هناك نقص في التناغم، ولكن كافحنا حتى ننتصر ونصل إلى النهائي، وهذه البطولة مهمة جداً بالنسبة للنادي وللاعبين.

أبو ظبي الهلال تشيلسي كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كوفاسيتش: الهلال فريق رائع .. زولت لوف : تأهلنا بصعوبة إلى نهائي كأس العالم
سبق

وصف الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب خط وسط تشيلسي، فريق الهلال السعودي بالمميز، مشيراً إلى أن الفريق الإنجليزي تأهل بصعوبة إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وقال الدولي الكرواتي الذي حصل على نجومية اللقاء في مؤتمر صحافي بعد المباراة: سعداء بالوصول إلى النهائي، كانت مباراة صعبة ولم نتمكن من التكيف في الملعب لأن الخصم كان ممتازاً، خسرنا كرات عديدة أمام الهلال، وقعنا في مأزق نوعاً ما، لاسيما وأن الخصم لم يكن لديه ما يخسره ولعب بمجازفة كبيرة، وتمكنا من الحفاظ على التقدم وتحقيق الفوز.

بدوره أكد زولت لوف، مساعد توماس توخيل مدرب تشيلسي، أن الفريق الإنجليزي تأهل بصعوبة إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الهلال بهدف دون مقابل.


وقال زولت لوف في المؤتمر الصحافي عقب المباراة :" بذلنا قصارى جهدنا أمام الهلال، كان لدينا بعض التوتر في البداية ولم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لنا، كان هناك نقص في التناغم، ولكن كافحنا حتى ننتصر ونصل إلى النهائي، وهذه البطولة مهمة جداً بالنسبة للنادي وللاعبين.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:06 AM

كوفاسيتش: الهلال فريق رائع .. زولت لوف : تأهلنا بصعوبة إلى نهائي كأس العالم

في المؤتمر الصحفي الخاص بعد مباراة تشيلسي وكبير آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب خط وسط تشيلسي، فريق الهلال السعودي بالمميز، مشيراً إلى أن الفريق الإنجليزي تأهل بصعوبة إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وقال الدولي الكرواتي الذي حصل على نجومية اللقاء في مؤتمر صحافي بعد المباراة: سعداء بالوصول إلى النهائي، كانت مباراة صعبة ولم نتمكن من التكيف في الملعب لأن الخصم كان ممتازاً، خسرنا كرات عديدة أمام الهلال، وقعنا في مأزق نوعاً ما، لاسيما وأن الخصم لم يكن لديه ما يخسره ولعب بمجازفة كبيرة، وتمكنا من الحفاظ على التقدم وتحقيق الفوز.

بدوره أكد زولت لوف، مساعد توماس توخيل مدرب تشيلسي، أن الفريق الإنجليزي تأهل بصعوبة إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الهلال بهدف دون مقابل.


وقال زولت لوف في المؤتمر الصحافي عقب المباراة :" بذلنا قصارى جهدنا أمام الهلال، كان لدينا بعض التوتر في البداية ولم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لنا، كان هناك نقص في التناغم، ولكن كافحنا حتى ننتصر ونصل إلى النهائي، وهذه البطولة مهمة جداً بالنسبة للنادي وللاعبين.

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