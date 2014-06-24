النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4  مباريات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

تختتم غداً الخميس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

في المجموعة الثالثة يلتقي منتخب جزر القمر مع منتخب السنغال في الرابعة عصراً، ومنتخب لبنان أمام منتخب العراق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد بتروسبورت.

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا العراق ولبنان بدون رصيد حتى الآن.

الجولة الأولى شهدت فوز منتخب السنغال على منتخب لبنان بنتيجة 5-1، ومنتخب جزر القمر أمام منتخب العراق بنتيجة 4-3، يوم الاثنين الماضي.

وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره المنتخب التونسي في الرابعة عصراً، ثم تقام مباراة منتخب اليمن مع منتخب السعودية في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد الكلية الحربية.

ويتساوى منتخبا تونس والسعودية في صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، يليهما منتخبا اليمن وأوزبكستان بدون رصيد.

كانت الجولة الأولى أسفرت عن فوز منتخبي تونس والسعودية أمام منتخبي اليمن وأوزبكستان على الترتيب، بنفس النتيجة 2-0.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
4  مباريات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب
سبق

تختتم غداً الخميس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

في المجموعة الثالثة يلتقي منتخب جزر القمر مع منتخب السنغال في الرابعة عصراً، ومنتخب لبنان أمام منتخب العراق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد بتروسبورت.

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا العراق ولبنان بدون رصيد حتى الآن.

الجولة الأولى شهدت فوز منتخب السنغال على منتخب لبنان بنتيجة 5-1، ومنتخب جزر القمر أمام منتخب العراق بنتيجة 4-3، يوم الاثنين الماضي.

وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره المنتخب التونسي في الرابعة عصراً، ثم تقام مباراة منتخب اليمن مع منتخب السعودية في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد الكلية الحربية.

ويتساوى منتخبا تونس والسعودية في صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، يليهما منتخبا اليمن وأوزبكستان بدون رصيد.

كانت الجولة الأولى أسفرت عن فوز منتخبي تونس والسعودية أمام منتخبي اليمن وأوزبكستان على الترتيب، بنفس النتيجة 2-0.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:09 PM

4  مباريات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
651

تختتم غداً الخميس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

في المجموعة الثالثة يلتقي منتخب جزر القمر مع منتخب السنغال في الرابعة عصراً، ومنتخب لبنان أمام منتخب العراق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد بتروسبورت.

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا العراق ولبنان بدون رصيد حتى الآن.

الجولة الأولى شهدت فوز منتخب السنغال على منتخب لبنان بنتيجة 5-1، ومنتخب جزر القمر أمام منتخب العراق بنتيجة 4-3، يوم الاثنين الماضي.

وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره المنتخب التونسي في الرابعة عصراً، ثم تقام مباراة منتخب اليمن مع منتخب السعودية في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد الكلية الحربية.

ويتساوى منتخبا تونس والسعودية في صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، يليهما منتخبا اليمن وأوزبكستان بدون رصيد.

كانت الجولة الأولى أسفرت عن فوز منتخبي تونس والسعودية أمام منتخبي اليمن وأوزبكستان على الترتيب، بنفس النتيجة 2-0.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,773
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,416
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,987

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة