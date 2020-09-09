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فيضانات السودان.. 103 قتلى و50 جريحاً وانهيار أكثر من 27 ألف منزل

منسوب نهر النيل والنيلين الأزرق والأبيض سجّل أعلى مستوى منذ 100 عام

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 103 قتلى و50 جريحاً علاوة على انهيار أكثر من 27 ألف منزل بشكل كلي وأكثر من 42 ألف منزل بشكل جزئي.

وأشار بيان "الداخلية" السودانية، إلى أن معظم الأضرار تركزت في ولايات القضارف والخرطوم وشمال كردفان ونهر النيل وجنوب كردفان والنيل الأبيض وشمال دارفور.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن مجلس الوزراء سيعقد جلسة اليوم، برئاسة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، غالباً ما يعرض إلى الكارثة.

وسارعت دول ومنظمات لإرسال إعانات بشكل عاجل، من بينها السعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة، فيما نشطت مبادرة نفير الشعبية ولجان المقاومة في مساعدة متضرري الفيضانات.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت السبت الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات القياسية التي ألحقت أضراراً بأكثر من 100 ألف منزل، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت، الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث"، خصوصاً بعد أن سجل منسوب نهر النيل والنيلين الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام، واتسعت رقعة الفيضانات لتشمل 16 من ولايات البلاد الـ18.

وارتفعت أصوات الاستغاثات من عديد من المناطق في العاصمة الخرطوم والقرى والمدن المحيطة بها، إضافة إلى ولايات: سنار والجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، وتزايدت موجة الدمار، حيث جرفت المياه قرى بالكامل في شمال وجنوب الخرطوم.

وغمرت المياه أكثر من 80 بالمئة من بساتين الفاكهة والخضراوات على شريط النيل الأزرق، وتضرر عديد من المحصولات النقدية المهمة التي يعتمد عليها السكان المحليون بشكل أساسي في مداخيلهم.

فيضانات السودان

الرئيسية/ أخبار العالم

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فيضانات السودان.. 103 قتلى و50 جريحاً وانهيار أكثر من 27 ألف منزل
سبق

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 103 قتلى و50 جريحاً علاوة على انهيار أكثر من 27 ألف منزل بشكل كلي وأكثر من 42 ألف منزل بشكل جزئي.

وأشار بيان "الداخلية" السودانية، إلى أن معظم الأضرار تركزت في ولايات القضارف والخرطوم وشمال كردفان ونهر النيل وجنوب كردفان والنيل الأبيض وشمال دارفور.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن مجلس الوزراء سيعقد جلسة اليوم، برئاسة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، غالباً ما يعرض إلى الكارثة.

وسارعت دول ومنظمات لإرسال إعانات بشكل عاجل، من بينها السعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة، فيما نشطت مبادرة نفير الشعبية ولجان المقاومة في مساعدة متضرري الفيضانات.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت السبت الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات القياسية التي ألحقت أضراراً بأكثر من 100 ألف منزل، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت، الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث"، خصوصاً بعد أن سجل منسوب نهر النيل والنيلين الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام، واتسعت رقعة الفيضانات لتشمل 16 من ولايات البلاد الـ18.

وارتفعت أصوات الاستغاثات من عديد من المناطق في العاصمة الخرطوم والقرى والمدن المحيطة بها، إضافة إلى ولايات: سنار والجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، وتزايدت موجة الدمار، حيث جرفت المياه قرى بالكامل في شمال وجنوب الخرطوم.

وغمرت المياه أكثر من 80 بالمئة من بساتين الفاكهة والخضراوات على شريط النيل الأزرق، وتضرر عديد من المحصولات النقدية المهمة التي يعتمد عليها السكان المحليون بشكل أساسي في مداخيلهم.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:40 PM

فيضانات السودان.. 103 قتلى و50 جريحاً وانهيار أكثر من 27 ألف منزل

منسوب نهر النيل والنيلين الأزرق والأبيض سجّل أعلى مستوى منذ 100 عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 103 قتلى و50 جريحاً علاوة على انهيار أكثر من 27 ألف منزل بشكل كلي وأكثر من 42 ألف منزل بشكل جزئي.

وأشار بيان "الداخلية" السودانية، إلى أن معظم الأضرار تركزت في ولايات القضارف والخرطوم وشمال كردفان ونهر النيل وجنوب كردفان والنيل الأبيض وشمال دارفور.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن مجلس الوزراء سيعقد جلسة اليوم، برئاسة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، غالباً ما يعرض إلى الكارثة.

وسارعت دول ومنظمات لإرسال إعانات بشكل عاجل، من بينها السعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة، فيما نشطت مبادرة نفير الشعبية ولجان المقاومة في مساعدة متضرري الفيضانات.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت السبت الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات القياسية التي ألحقت أضراراً بأكثر من 100 ألف منزل، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت، الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث"، خصوصاً بعد أن سجل منسوب نهر النيل والنيلين الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام، واتسعت رقعة الفيضانات لتشمل 16 من ولايات البلاد الـ18.

وارتفعت أصوات الاستغاثات من عديد من المناطق في العاصمة الخرطوم والقرى والمدن المحيطة بها، إضافة إلى ولايات: سنار والجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، وتزايدت موجة الدمار، حيث جرفت المياه قرى بالكامل في شمال وجنوب الخرطوم.

وغمرت المياه أكثر من 80 بالمئة من بساتين الفاكهة والخضراوات على شريط النيل الأزرق، وتضرر عديد من المحصولات النقدية المهمة التي يعتمد عليها السكان المحليون بشكل أساسي في مداخيلهم.

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