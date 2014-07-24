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متحدث الصحة: التعاون مع وزارة التعليم للعودة الحضورية على أعلى مستوى

شدد على أهمية أخذ اللقاحات التي ثبتت مأمونيتها

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن الخطط والتطلعات للعودة حضوريًّا للطلاب والطالبات في اليوم الدراسي العام المقبل، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التعليم.

وقال ردًّا عن وضع العودة الحضورية للدراسة العام الدراسي المقبل ضمن حديثه لبرنامج mbc في أسبوع: إن "التعاون مع وزارة التعليم على أعلى المستويات، وهناك تنسيق دائم، والحمد لله لم يسجل التعليم في المملكة توقف يوم واحد منذ بدء الجائحة".

وأضاف: "الآن الخطط للعودة للعام الدراسي والعودة إلى جمال وبهجة اليوم الدراسي، وأبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومعلمينا ومعلماتنا وأعضاء هيئة التدريس وهم فيه، وهذا مؤكد شيء مبهج ونتطلع إليه، والكل مشتاق إلى العودة لمناشطنا وللحياة الطبيعية".

ولفت متحدث الصحة إلى أن تلقي اللقاحات يعد بوابة لذلك، مؤكدًا أهمية التعاون في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن مواعيد إعطاء التطعيمات متاحة للجميع، والمطلوب أخذ الخطوة وعدم التردد وتجاهل الإشاعات والأكاذيب حول مأمونية اللقاحات، والتي تتساقط أوراقها كل يوم لتثبت أنها لا قيمة لها.

وأوضح "العبدالعالي" أن الجرعتين من اللقاحات في هذه المراحل من الجائحة كافية، وتعد صمام أمان كافيًا، منوهًا إلى استمرار المتابعات والدراسات في هذا الشأن، وشفافية وزارة الصحة وتواصلها المستمر مع المجتمع لإيصال الحقائق والمعلومات حول مستجدات الجائحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الصحة: التعاون مع وزارة التعليم للعودة الحضورية على أعلى مستوى
سبق

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن الخطط والتطلعات للعودة حضوريًّا للطلاب والطالبات في اليوم الدراسي العام المقبل، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التعليم.

وقال ردًّا عن وضع العودة الحضورية للدراسة العام الدراسي المقبل ضمن حديثه لبرنامج mbc في أسبوع: إن "التعاون مع وزارة التعليم على أعلى المستويات، وهناك تنسيق دائم، والحمد لله لم يسجل التعليم في المملكة توقف يوم واحد منذ بدء الجائحة".

وأضاف: "الآن الخطط للعودة للعام الدراسي والعودة إلى جمال وبهجة اليوم الدراسي، وأبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومعلمينا ومعلماتنا وأعضاء هيئة التدريس وهم فيه، وهذا مؤكد شيء مبهج ونتطلع إليه، والكل مشتاق إلى العودة لمناشطنا وللحياة الطبيعية".

ولفت متحدث الصحة إلى أن تلقي اللقاحات يعد بوابة لذلك، مؤكدًا أهمية التعاون في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن مواعيد إعطاء التطعيمات متاحة للجميع، والمطلوب أخذ الخطوة وعدم التردد وتجاهل الإشاعات والأكاذيب حول مأمونية اللقاحات، والتي تتساقط أوراقها كل يوم لتثبت أنها لا قيمة لها.

وأوضح "العبدالعالي" أن الجرعتين من اللقاحات في هذه المراحل من الجائحة كافية، وتعد صمام أمان كافيًا، منوهًا إلى استمرار المتابعات والدراسات في هذا الشأن، وشفافية وزارة الصحة وتواصلها المستمر مع المجتمع لإيصال الحقائق والمعلومات حول مستجدات الجائحة.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
08:33 PM

متحدث الصحة: التعاون مع وزارة التعليم للعودة الحضورية على أعلى مستوى

شدد على أهمية أخذ اللقاحات التي ثبتت مأمونيتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن الخطط والتطلعات للعودة حضوريًّا للطلاب والطالبات في اليوم الدراسي العام المقبل، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التعليم.

وقال ردًّا عن وضع العودة الحضورية للدراسة العام الدراسي المقبل ضمن حديثه لبرنامج mbc في أسبوع: إن "التعاون مع وزارة التعليم على أعلى المستويات، وهناك تنسيق دائم، والحمد لله لم يسجل التعليم في المملكة توقف يوم واحد منذ بدء الجائحة".

وأضاف: "الآن الخطط للعودة للعام الدراسي والعودة إلى جمال وبهجة اليوم الدراسي، وأبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومعلمينا ومعلماتنا وأعضاء هيئة التدريس وهم فيه، وهذا مؤكد شيء مبهج ونتطلع إليه، والكل مشتاق إلى العودة لمناشطنا وللحياة الطبيعية".

ولفت متحدث الصحة إلى أن تلقي اللقاحات يعد بوابة لذلك، مؤكدًا أهمية التعاون في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن مواعيد إعطاء التطعيمات متاحة للجميع، والمطلوب أخذ الخطوة وعدم التردد وتجاهل الإشاعات والأكاذيب حول مأمونية اللقاحات، والتي تتساقط أوراقها كل يوم لتثبت أنها لا قيمة لها.

وأوضح "العبدالعالي" أن الجرعتين من اللقاحات في هذه المراحل من الجائحة كافية، وتعد صمام أمان كافيًا، منوهًا إلى استمرار المتابعات والدراسات في هذا الشأن، وشفافية وزارة الصحة وتواصلها المستمر مع المجتمع لإيصال الحقائق والمعلومات حول مستجدات الجائحة.

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