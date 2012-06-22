إيطاليا تسمح بعدم ارتداء الكمامة في "المناطق البيضاء"

شددت في الوقت نفسه على أن تكون الكمامة دومًا في متناول اليد

أعلنت روما، أمس الاثنين، أن إيطاليا، إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررًا من جائحة كوفيد-19؛ ستنهي العمل اعتبارًا من 28 يونيو الجاري بإلزامية وضع الكمامات في الهواء الطلق.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا في حسابه على موقع فيسبوك إنه "اعتبارًا من 28 يونيو؛ سننهي العمل بإلزامية وضع الكمامات في الهواء الطلق".

وأضاف أن هذا القرار سيسري في المناطق المصنفة "بيضاء"؛ أي حيث يتفشى الفيروس بوتيرة بطيئة. وحاليًا كل إيطاليا هي كذلك باستثناء وادي أوستا، المنطقة الصغيرة الواقعة في شمال البلاد.

وجاء إعلان الوزير بعدما وافقت على هذا الاقتراح "اللجنة الفنية- العلمية" التي تقدم المشورة للحكومة بشأن سبل مكافحة الجائحة.

وكانت اللجنة قد خلصت مساء الاثنين، إلى أن وضع الكمامات في الهواء الطلق لم يعد ضروريًّا في المناطق "البيضاء"، ولكنها شددت في الوقت نفسه على وجوب أن تكون الكمامة دومًا في متناول اليد في حال وجد المرء نفسه فجأة وسط تجمع.

ووفقًا لتوقعات الخبراء؛ فإن كل مناطق إيطاليا ستصبح بحلول 28 يونيو الجاري "بيضاء".

وقبل أسبوع من هذا الموعد سجلت إيطاليا، الاثنين، 21 وفاة و495 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وبعض مناطق البلاد لم تسجل فيها أي وفاة وفق "سكاي نيوز".

وإيطاليا، أول دولة في أوروبا تفشى فيها الفيروس في الربع الأول من عام 2020، سجلت حتى اليوم أكثر من 127 ألف وفاة بالفيروس من أصل 4.25 ملايين إصابة به.