تواصل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمالها في تطوير حي قوز النكاسة؛ حيث أنجزت الأعمال الميدانية بإزالة 43 عقارًا اليوم الخميس من إجمالي 368 عقارًا تمت إزالتها منذ بداية أعمال الفترة الأولى التي بدأت الأول من فبراير 2022.
الإزالة مستمرة بحي النكاسة وحصيلة اليوم 43 عقارًا
الإجمالي 368 عقارًا تمت إزالتها من بداية فبراير
تواصل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمالها في تطوير حي قوز النكاسة؛ حيث أنجزت الأعمال الميدانية بإزالة 43 عقارًا اليوم الخميس من إجمالي 368 عقارًا تمت إزالتها منذ بداية أعمال الفترة الأولى التي بدأت الأول من فبراير 2022.
اعلان
الإزالة مستمرة بحي النكاسة وحصيلة اليوم 43 عقارًاهادي العصيمي سبق 2022-02-10
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
08:10 PM
الإزالة مستمرة بحي النكاسة وحصيلة اليوم 43 عقارًا
الإجمالي 368 عقارًا تمت إزالتها من بداية فبراير
تواصل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمالها في تطوير حي قوز النكاسة؛ حيث أنجزت الأعمال الميدانية بإزالة 43 عقارًا اليوم الخميس من إجمالي 368 عقارًا تمت إزالتها منذ بداية أعمال الفترة الأولى التي بدأت الأول من فبراير 2022.
اعلان
200 مليار دولار ..
04 فبراير
9,695
142 مليون ..
20 أكتوبر
15,377
201,250 سيارة ..
05 يوليو
14,056
38 مليار ..
23 يوليو
15,084
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!
ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR
ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!
مها الجبر
ابن أبيه وأمه
بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"
جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"
عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟
خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت
عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!
صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة
ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك
عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون
سعد بن عبدالله آل حماد