بينهم مسؤول بارز.. الجيش الصومالي يقتل مسلحين من "حركة الشباب"

أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب، بينهم مسؤول، في عملية نفذها أمس بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.
وبيّن الجيش أنه تمكن من قتل مسؤول بارز تابع لحركة الشباب الإرهابية.
أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب، بينهم مسؤول، في عملية نفذها أمس بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.
وبيّن الجيش أنه تمكن من قتل مسؤول بارز تابع لحركة الشباب الإرهابية.
أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب، بينهم مسؤول، في عملية نفذها أمس بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.
وبيّن الجيش أنه تمكن من قتل مسؤول بارز تابع لحركة الشباب الإرهابية.
أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب، بينهم مسؤول، في عملية نفذها أمس بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.
وبيّن الجيش أنه تمكن من قتل مسؤول بارز تابع لحركة الشباب الإرهابية.