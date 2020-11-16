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بينهم مسؤول بارز.. الجيش الصومالي يقتل مسلحين من "حركة الشباب"

خلال عملية نفَّذها في إقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة

أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب، بينهم مسؤول، في عملية نفذها أمس بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.

وبيّن الجيش أنه تمكن من قتل مسؤول بارز تابع لحركة الشباب الإرهابية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينهم مسؤول بارز.. الجيش الصومالي يقتل مسلحين من "حركة الشباب"
سبق

أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب، بينهم مسؤول، في عملية نفذها أمس بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.

وبيّن الجيش أنه تمكن من قتل مسؤول بارز تابع لحركة الشباب الإرهابية.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
09:32 PM

بينهم مسؤول بارز.. الجيش الصومالي يقتل مسلحين من "حركة الشباب"

خلال عملية نفَّذها في إقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مقديشو
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أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب، بينهم مسؤول، في عملية نفذها أمس بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.

وبيّن الجيش أنه تمكن من قتل مسؤول بارز تابع لحركة الشباب الإرهابية.

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