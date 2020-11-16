وبيّن الجيش أنه تمكن من قتل مسؤول بارز تابع لحركة الشباب الإرهابية.

أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب، بينهم مسؤول، في عملية نفذها أمس بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.

بينهم مسؤول بارز.. الجيش الصومالي يقتل مسلحين من "حركة الشباب" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-16 أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب، بينهم مسؤول، في عملية نفذها أمس بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو. وبيّن الجيش أنه تمكن من قتل مسؤول بارز تابع لحركة الشباب الإرهابية.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 09:32 PM

بينهم مسؤول بارز.. الجيش الصومالي يقتل مسلحين من "حركة الشباب" خلال عملية نفَّذها في إقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة





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أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب، بينهم مسؤول، في عملية نفذها أمس بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.

وبيّن الجيش أنه تمكن من قتل مسؤول بارز تابع لحركة الشباب الإرهابية.