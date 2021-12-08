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الصراع يشتد بين الاتحاد والهلال ..على جائزة الأفضل في آسيا

يتنافس فريقا الهلال والاتحاد على جائزة أفضل نادٍ في منطقة غرب آسيا عن شهر نوفمبر الماضي 2021 وفقًا لاختيارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبرز الأندية التي حققت نتائج لافتة في المسابقات الكروية المحلية والقارية في منطقة غرب آسيا خلال شهر نوفمبر من العام 2021.

وفتح الاتحاد الآسيوي باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل نادٍ في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أبرزها أهمية النتائج والألقاب التي تحققت "إن وجدت" على مختلف الأصعدة.

وشهد شهر نوفمبر تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، والمحرق البحريني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، والرمثا بلقب الدوري الأردني، والفيصلي بلقب كأس الأردن.

واختار الاتحاد القاري لجائزة أفضل نادٍ للشهر كل من الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الرمثا الأردني، الفيصلي الأردني، العين الإماراتي، المحرق البحريني، الكويت الكويتي، الشرطة العراقي، تشرين السوري.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للفريق الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الأحد 12 ديسمبر الجاري.

الهلال

ظفر فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه لينفرد بالرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة، حيث تفوق الأزرق على نظيره بوهانغ ستيلرز بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ليكون ذلك الإنجاز الأبرز على مستوى القارة خلال الشهر الماضي.

الاتحاد

واصل فريق الاتحاد صدارته للترتيب العام للدوري السعودي بعد أن حقق خلال شهر نوفمبر انتصارين متتاليين على الفتح 3-0 وعلى الطائي 1-0، ليرفع رصيده في المركز الأول إلى 26 نقطة بفارق نقطة فقط ومباراة أقل عن فريق الشباب صاحب المركز الثاني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الصراع يشتد بين الاتحاد والهلال ..على جائزة الأفضل في آسيا
سبق

يتنافس فريقا الهلال والاتحاد على جائزة أفضل نادٍ في منطقة غرب آسيا عن شهر نوفمبر الماضي 2021 وفقًا لاختيارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبرز الأندية التي حققت نتائج لافتة في المسابقات الكروية المحلية والقارية في منطقة غرب آسيا خلال شهر نوفمبر من العام 2021.

وفتح الاتحاد الآسيوي باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل نادٍ في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أبرزها أهمية النتائج والألقاب التي تحققت "إن وجدت" على مختلف الأصعدة.

وشهد شهر نوفمبر تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، والمحرق البحريني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، والرمثا بلقب الدوري الأردني، والفيصلي بلقب كأس الأردن.

واختار الاتحاد القاري لجائزة أفضل نادٍ للشهر كل من الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الرمثا الأردني، الفيصلي الأردني، العين الإماراتي، المحرق البحريني، الكويت الكويتي، الشرطة العراقي، تشرين السوري.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للفريق الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الأحد 12 ديسمبر الجاري.

الهلال

ظفر فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه لينفرد بالرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة، حيث تفوق الأزرق على نظيره بوهانغ ستيلرز بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ليكون ذلك الإنجاز الأبرز على مستوى القارة خلال الشهر الماضي.

الاتحاد

واصل فريق الاتحاد صدارته للترتيب العام للدوري السعودي بعد أن حقق خلال شهر نوفمبر انتصارين متتاليين على الفتح 3-0 وعلى الطائي 1-0، ليرفع رصيده في المركز الأول إلى 26 نقطة بفارق نقطة فقط ومباراة أقل عن فريق الشباب صاحب المركز الثاني.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
10:19 PM

الصراع يشتد بين الاتحاد والهلال ..على جائزة الأفضل في آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يتنافس فريقا الهلال والاتحاد على جائزة أفضل نادٍ في منطقة غرب آسيا عن شهر نوفمبر الماضي 2021 وفقًا لاختيارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبرز الأندية التي حققت نتائج لافتة في المسابقات الكروية المحلية والقارية في منطقة غرب آسيا خلال شهر نوفمبر من العام 2021.

وفتح الاتحاد الآسيوي باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل نادٍ في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أبرزها أهمية النتائج والألقاب التي تحققت "إن وجدت" على مختلف الأصعدة.

وشهد شهر نوفمبر تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، والمحرق البحريني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، والرمثا بلقب الدوري الأردني، والفيصلي بلقب كأس الأردن.

واختار الاتحاد القاري لجائزة أفضل نادٍ للشهر كل من الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الرمثا الأردني، الفيصلي الأردني، العين الإماراتي، المحرق البحريني، الكويت الكويتي، الشرطة العراقي، تشرين السوري.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للفريق الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الأحد 12 ديسمبر الجاري.

الهلال

ظفر فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه لينفرد بالرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة، حيث تفوق الأزرق على نظيره بوهانغ ستيلرز بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ليكون ذلك الإنجاز الأبرز على مستوى القارة خلال الشهر الماضي.

الاتحاد

واصل فريق الاتحاد صدارته للترتيب العام للدوري السعودي بعد أن حقق خلال شهر نوفمبر انتصارين متتاليين على الفتح 3-0 وعلى الطائي 1-0، ليرفع رصيده في المركز الأول إلى 26 نقطة بفارق نقطة فقط ومباراة أقل عن فريق الشباب صاحب المركز الثاني.

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