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"التحالف": سقوط مقذوف معادٍ قُرب أحد الطرق والأسواق الشعبية بجازان

أعلن تدمير منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الثلاثاء بسقوط مقذوف معادٍ بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان، كما دمَّر التحالف منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب، حسب "العربية نت" .

وتفصيلاً، قال التحالف إن الحوثيين حاولوا مساء الثلاثاء استهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، مؤكدًا أن محاولات استهداف المدنيين انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ودانت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق أمس الثلاثاء الهجمات الحوثية ضد الأعيان المدنية في السعودية، واستمرار تصعيد الميليشيا العسكري في مأرب، وقالت إنه "يتعارض مع نداءات المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتهدئة والمضي نحو السلام".

جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، جرى خلاله مناقشة الموقف الأمريكي تجاه التصعيد الحوثي المستمر، وتقويض الميليشيات الانقلابية لأي خطوات نحو السلام.

وأكد الجانبان تطابُق وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تجاه كثير من الملفات والقضايا، خاصة إدانة استمرار التصعيد الحوثي، واستهداف المدنيين والنازحين في مأرب وبقية المناطق اليمنية، وكذلك الاعتداءات على الأعيان المدنية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما تم التشديد على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وقيام الحكومة بمسؤولياتها في الاستمرار بتنفيذ إصلاحات هيكلية في الجوانب الأمنية والاقتصادية والمالية والنقدية، والإسناد الدولي المطلوب في هذا الجانب.

ونوه معين عبدالملك بالموقف الواضح والصريح للولايات المتحدة من استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي، والتدخل الإيراني في شؤون اليمن، وكذلك الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في السعودية.

وثمَّن رئيس الحكومة اليمنية دور تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في مساعدة الشعب اليمني على إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًّا، واستكمال استعادة الدولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": سقوط مقذوف معادٍ قُرب أحد الطرق والأسواق الشعبية بجازان
سبق

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الثلاثاء بسقوط مقذوف معادٍ بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان، كما دمَّر التحالف منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب، حسب "العربية نت" .

وتفصيلاً، قال التحالف إن الحوثيين حاولوا مساء الثلاثاء استهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، مؤكدًا أن محاولات استهداف المدنيين انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ودانت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق أمس الثلاثاء الهجمات الحوثية ضد الأعيان المدنية في السعودية، واستمرار تصعيد الميليشيا العسكري في مأرب، وقالت إنه "يتعارض مع نداءات المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتهدئة والمضي نحو السلام".

جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، جرى خلاله مناقشة الموقف الأمريكي تجاه التصعيد الحوثي المستمر، وتقويض الميليشيات الانقلابية لأي خطوات نحو السلام.

وأكد الجانبان تطابُق وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تجاه كثير من الملفات والقضايا، خاصة إدانة استمرار التصعيد الحوثي، واستهداف المدنيين والنازحين في مأرب وبقية المناطق اليمنية، وكذلك الاعتداءات على الأعيان المدنية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما تم التشديد على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وقيام الحكومة بمسؤولياتها في الاستمرار بتنفيذ إصلاحات هيكلية في الجوانب الأمنية والاقتصادية والمالية والنقدية، والإسناد الدولي المطلوب في هذا الجانب.

ونوه معين عبدالملك بالموقف الواضح والصريح للولايات المتحدة من استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي، والتدخل الإيراني في شؤون اليمن، وكذلك الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في السعودية.

وثمَّن رئيس الحكومة اليمنية دور تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في مساعدة الشعب اليمني على إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًّا، واستكمال استعادة الدولة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
02:11 AM

"التحالف": سقوط مقذوف معادٍ قُرب أحد الطرق والأسواق الشعبية بجازان

أعلن تدمير منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الثلاثاء بسقوط مقذوف معادٍ بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان، كما دمَّر التحالف منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب، حسب "العربية نت" .

وتفصيلاً، قال التحالف إن الحوثيين حاولوا مساء الثلاثاء استهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، مؤكدًا أن محاولات استهداف المدنيين انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ودانت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق أمس الثلاثاء الهجمات الحوثية ضد الأعيان المدنية في السعودية، واستمرار تصعيد الميليشيا العسكري في مأرب، وقالت إنه "يتعارض مع نداءات المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتهدئة والمضي نحو السلام".

جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، جرى خلاله مناقشة الموقف الأمريكي تجاه التصعيد الحوثي المستمر، وتقويض الميليشيات الانقلابية لأي خطوات نحو السلام.

وأكد الجانبان تطابُق وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تجاه كثير من الملفات والقضايا، خاصة إدانة استمرار التصعيد الحوثي، واستهداف المدنيين والنازحين في مأرب وبقية المناطق اليمنية، وكذلك الاعتداءات على الأعيان المدنية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما تم التشديد على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وقيام الحكومة بمسؤولياتها في الاستمرار بتنفيذ إصلاحات هيكلية في الجوانب الأمنية والاقتصادية والمالية والنقدية، والإسناد الدولي المطلوب في هذا الجانب.

ونوه معين عبدالملك بالموقف الواضح والصريح للولايات المتحدة من استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي، والتدخل الإيراني في شؤون اليمن، وكذلك الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في السعودية.

وثمَّن رئيس الحكومة اليمنية دور تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في مساعدة الشعب اليمني على إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًّا، واستكمال استعادة الدولة.

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