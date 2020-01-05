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"صندوق الاستثمارات" عن استثماره في "الفولاذ": قطاع واعد

قال: من المرجح أن تزدهر صناعته في مجالات الإسكان وغيرها

قال صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إنه يستثمر في قطاع الفولاذ؛ أحد القطاعات الواعدة في المملكة، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تزدهر صناعة الفولاذ في مجالات الإسكان وغيرها من الصناعات.

وذكر الصندوق، عبر حسابه في "تويتر"، أن استثمارات الصندوق في هذا المجال تتمثل بحصص في شركة أرسيلور ميتال تيوبيلر برودكتس الجبيل #AMTPJ وشركة الجبيل لخدمات الطاقة.

وأضاف الصندوق، أن الهدف من هذه الاستثمارات هو تطوير الإمكانات المحلية لتصنيع منتجات عالية الجودة، وتعزيز موقع المملكة كمنتج رائد عالمياً لأنابيب الخط السلسة، وتعزيز التنافسية والربحية للقطاع.

صندوق الاستثمارات العامة قطاع الفولاذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صندوق الاستثمارات" عن استثماره في "الفولاذ": قطاع واعد
سبق

قال صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إنه يستثمر في قطاع الفولاذ؛ أحد القطاعات الواعدة في المملكة، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تزدهر صناعة الفولاذ في مجالات الإسكان وغيرها من الصناعات.

وذكر الصندوق، عبر حسابه في "تويتر"، أن استثمارات الصندوق في هذا المجال تتمثل بحصص في شركة أرسيلور ميتال تيوبيلر برودكتس الجبيل #AMTPJ وشركة الجبيل لخدمات الطاقة.

وأضاف الصندوق، أن الهدف من هذه الاستثمارات هو تطوير الإمكانات المحلية لتصنيع منتجات عالية الجودة، وتعزيز موقع المملكة كمنتج رائد عالمياً لأنابيب الخط السلسة، وتعزيز التنافسية والربحية للقطاع.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
12:42 PM

"صندوق الاستثمارات" عن استثماره في "الفولاذ": قطاع واعد

قال: من المرجح أن تزدهر صناعته في مجالات الإسكان وغيرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إنه يستثمر في قطاع الفولاذ؛ أحد القطاعات الواعدة في المملكة، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تزدهر صناعة الفولاذ في مجالات الإسكان وغيرها من الصناعات.

وذكر الصندوق، عبر حسابه في "تويتر"، أن استثمارات الصندوق في هذا المجال تتمثل بحصص في شركة أرسيلور ميتال تيوبيلر برودكتس الجبيل #AMTPJ وشركة الجبيل لخدمات الطاقة.

وأضاف الصندوق، أن الهدف من هذه الاستثمارات هو تطوير الإمكانات المحلية لتصنيع منتجات عالية الجودة، وتعزيز موقع المملكة كمنتج رائد عالمياً لأنابيب الخط السلسة، وتعزيز التنافسية والربحية للقطاع.

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