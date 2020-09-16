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مصر.. كشف غازي جديد يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعبة

أعلنته شركة إيني الإيطالية بمنطقة النورس بالبحر المتوسط

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، اليوم الأربعاء، كشف غاز جديداً في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر.

ويشير التقييم الأولي لنتائج البئر، بحسب رويترز، إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عند ما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة.

وقالت الشركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الاكتشاف الجديد تم تحقيقه من خلال البئر الاكتشافية Nidoco NW-1 تقع على عمق 16 متراً من المياه و5 كيلو مترات من الساحل و4 كيلو مترات من حقل نورس، الذي تم اكتشافه في يوليو 2015.

وقال البيان -بحسب "المصري اليوم" القاهرية- إن الكشف أثبت الإمكانات العالية لمنطقة نورس الكبرى ويشير إلى توسيع نطاق إمكانات الغاز إلى شمال الحقل.

ويقوم بتنمية حقل نورس للغاز الطبيعي شركتا إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية.

وتملك شركة إيني 75% من منطقة امتياز أبو ماضي الذي يقع بها الحقل، فيما تملك شركة بي بي البريطانية 25% من المنطقة.

مصر

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مصر.. كشف غازي جديد يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعبة
سبق

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، اليوم الأربعاء، كشف غاز جديداً في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر.

ويشير التقييم الأولي لنتائج البئر، بحسب رويترز، إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عند ما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة.

وقالت الشركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الاكتشاف الجديد تم تحقيقه من خلال البئر الاكتشافية Nidoco NW-1 تقع على عمق 16 متراً من المياه و5 كيلو مترات من الساحل و4 كيلو مترات من حقل نورس، الذي تم اكتشافه في يوليو 2015.

وقال البيان -بحسب "المصري اليوم" القاهرية- إن الكشف أثبت الإمكانات العالية لمنطقة نورس الكبرى ويشير إلى توسيع نطاق إمكانات الغاز إلى شمال الحقل.

ويقوم بتنمية حقل نورس للغاز الطبيعي شركتا إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية.

وتملك شركة إيني 75% من منطقة امتياز أبو ماضي الذي يقع بها الحقل، فيما تملك شركة بي بي البريطانية 25% من المنطقة.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
01:17 PM

مصر.. كشف غازي جديد يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعبة

أعلنته شركة إيني الإيطالية بمنطقة النورس بالبحر المتوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، اليوم الأربعاء، كشف غاز جديداً في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر.

ويشير التقييم الأولي لنتائج البئر، بحسب رويترز، إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عند ما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة.

وقالت الشركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الاكتشاف الجديد تم تحقيقه من خلال البئر الاكتشافية Nidoco NW-1 تقع على عمق 16 متراً من المياه و5 كيلو مترات من الساحل و4 كيلو مترات من حقل نورس، الذي تم اكتشافه في يوليو 2015.

وقال البيان -بحسب "المصري اليوم" القاهرية- إن الكشف أثبت الإمكانات العالية لمنطقة نورس الكبرى ويشير إلى توسيع نطاق إمكانات الغاز إلى شمال الحقل.

ويقوم بتنمية حقل نورس للغاز الطبيعي شركتا إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية.

وتملك شركة إيني 75% من منطقة امتياز أبو ماضي الذي يقع بها الحقل، فيما تملك شركة بي بي البريطانية 25% من المنطقة.

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