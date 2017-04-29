النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة العاصمة المقدسة تعالج التعدي على عمود الإنارة بالشرائع

وجّهت فريق الطوارئ بصيانته.. استجابة لـ"سبق"

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الإنارة مع "سبق"، ووجّهت فورًا فريق الطوارئ لأحد المواقع في مخطط 4 بالشرائع بعد أن تم التعدي على عمود إنارة، وسحب أحد الخطوط الكهربائية منه، وترك الأسلاك ملقاة على الأرض، بما يشكل خطرًا على مرتادي الطريق الذين قد يتعرضون للصعق عند لمس عمود الكهرباء.

فيما أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رعد الشريف، لـ"سبق": "نتمنى ألا نشاهد مثل هذه المخالفات، وما يترتب عليها من تعدٍّ على الأملاك العامة، وما قد ينتج عنها من أضرار قد تؤدي للوفاة لا قدر الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة العاصمة المقدسة تعالج التعدي على عمود الإنارة بالشرائع
سبق

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الإنارة مع "سبق"، ووجّهت فورًا فريق الطوارئ لأحد المواقع في مخطط 4 بالشرائع بعد أن تم التعدي على عمود إنارة، وسحب أحد الخطوط الكهربائية منه، وترك الأسلاك ملقاة على الأرض، بما يشكل خطرًا على مرتادي الطريق الذين قد يتعرضون للصعق عند لمس عمود الكهرباء.

فيما أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رعد الشريف، لـ"سبق": "نتمنى ألا نشاهد مثل هذه المخالفات، وما يترتب عليها من تعدٍّ على الأملاك العامة، وما قد ينتج عنها من أضرار قد تؤدي للوفاة لا قدر الله".

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
11:11 PM

أمانة العاصمة المقدسة تعالج التعدي على عمود الإنارة بالشرائع

وجّهت فريق الطوارئ بصيانته.. استجابة لـ"سبق"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,306

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الإنارة مع "سبق"، ووجّهت فورًا فريق الطوارئ لأحد المواقع في مخطط 4 بالشرائع بعد أن تم التعدي على عمود إنارة، وسحب أحد الخطوط الكهربائية منه، وترك الأسلاك ملقاة على الأرض، بما يشكل خطرًا على مرتادي الطريق الذين قد يتعرضون للصعق عند لمس عمود الكهرباء.

فيما أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رعد الشريف، لـ"سبق": "نتمنى ألا نشاهد مثل هذه المخالفات، وما يترتب عليها من تعدٍّ على الأملاك العامة، وما قد ينتج عنها من أضرار قد تؤدي للوفاة لا قدر الله".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,440
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,261
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,787
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,707

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة