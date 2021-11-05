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أربعة لاعبين محليين في قائمة أستراليا أمام الأخضر السعودي

استدعى غراهام أرنولد مدرب أستراليا الجناح المخضرم ماثيو ليكي ضمن أربعة لاعبين محليين لمواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أول مباراة يخوضها المنتخب في بلاده في أكثر من عامين.

وجاء انضمام ليكي والمهاجمين جيمي مكلارين وأندرو نبوت إلى جانب رايان غرانت مدافع سيدني إف.سي، في تشكيلة مكونة من 24 لاعبًا لخوض المباراة يوم 11 نوفمبر الحالي.

وقال أرنولد في تصريح صحافي يوم الجمعة: إن توم روغيتش وآرون موي وآدم تاغرت لن ينضموا إلى التشكيلة بسبب الإصابة أو الحجر الصحي.

وكان جياني ستنسنس المحترف في صفوف فايكينغ النرويجي هو الوجه الجديد الوحيد في التشكيلة.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ انتصارها 5-صفر على نيبال في أكتوبر 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم خوض 11 من 12 مباراة في التصفيات خارج أستراليا يعد المنتخب في موقف قوي للظهور في النهائيات للمرة الخامسة على التوالي.

وكانت اليابان أوقفت انتصارات أستراليا عند 11 مباراة متتالية عندما تغلبت عليها 2-1 الشهر الماضي، ورغم ذلك تحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية.

وتلعب أستراليا ضد الصين في الشارقة بالإمارات في 16 نوفمبر.

وينفرد المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات مقابل 9 نقاط لمنتخب أستراليا و6 لكل من اليابان وعمان و3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أربعة لاعبين محليين في قائمة أستراليا أمام الأخضر السعودي
سبق

استدعى غراهام أرنولد مدرب أستراليا الجناح المخضرم ماثيو ليكي ضمن أربعة لاعبين محليين لمواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أول مباراة يخوضها المنتخب في بلاده في أكثر من عامين.

وجاء انضمام ليكي والمهاجمين جيمي مكلارين وأندرو نبوت إلى جانب رايان غرانت مدافع سيدني إف.سي، في تشكيلة مكونة من 24 لاعبًا لخوض المباراة يوم 11 نوفمبر الحالي.

وقال أرنولد في تصريح صحافي يوم الجمعة: إن توم روغيتش وآرون موي وآدم تاغرت لن ينضموا إلى التشكيلة بسبب الإصابة أو الحجر الصحي.

وكان جياني ستنسنس المحترف في صفوف فايكينغ النرويجي هو الوجه الجديد الوحيد في التشكيلة.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ انتصارها 5-صفر على نيبال في أكتوبر 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم خوض 11 من 12 مباراة في التصفيات خارج أستراليا يعد المنتخب في موقف قوي للظهور في النهائيات للمرة الخامسة على التوالي.

وكانت اليابان أوقفت انتصارات أستراليا عند 11 مباراة متتالية عندما تغلبت عليها 2-1 الشهر الماضي، ورغم ذلك تحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية.

وتلعب أستراليا ضد الصين في الشارقة بالإمارات في 16 نوفمبر.

وينفرد المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات مقابل 9 نقاط لمنتخب أستراليا و6 لكل من اليابان وعمان و3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
05:49 PM

أربعة لاعبين محليين في قائمة أستراليا أمام الأخضر السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعى غراهام أرنولد مدرب أستراليا الجناح المخضرم ماثيو ليكي ضمن أربعة لاعبين محليين لمواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أول مباراة يخوضها المنتخب في بلاده في أكثر من عامين.

وجاء انضمام ليكي والمهاجمين جيمي مكلارين وأندرو نبوت إلى جانب رايان غرانت مدافع سيدني إف.سي، في تشكيلة مكونة من 24 لاعبًا لخوض المباراة يوم 11 نوفمبر الحالي.

وقال أرنولد في تصريح صحافي يوم الجمعة: إن توم روغيتش وآرون موي وآدم تاغرت لن ينضموا إلى التشكيلة بسبب الإصابة أو الحجر الصحي.

وكان جياني ستنسنس المحترف في صفوف فايكينغ النرويجي هو الوجه الجديد الوحيد في التشكيلة.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ انتصارها 5-صفر على نيبال في أكتوبر 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم خوض 11 من 12 مباراة في التصفيات خارج أستراليا يعد المنتخب في موقف قوي للظهور في النهائيات للمرة الخامسة على التوالي.

وكانت اليابان أوقفت انتصارات أستراليا عند 11 مباراة متتالية عندما تغلبت عليها 2-1 الشهر الماضي، ورغم ذلك تحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية.

وتلعب أستراليا ضد الصين في الشارقة بالإمارات في 16 نوفمبر.

وينفرد المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات مقابل 9 نقاط لمنتخب أستراليا و6 لكل من اليابان وعمان و3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

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