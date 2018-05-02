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"التخصصات الصحية" تحتفي بتخريج دفعة جديدة برعاية أمير الرياض.. غداً

تزامناً مع قرار "الوزراء" بالاعتماد الأكاديمي لكليات طب الأسنان

يقام غداً، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات حملة البكالوريوس والماجستير في تخصصات ماجستير طب وجراحة الفم والأسنان، وماجستير الصيدلة الإكلينيكية، وشهادة دكتور صيدلي، وشهادة الاختصاص السعودية في تخصصات طب الأسنان المختلفة (البورد السعودي)، وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وبكالوريوس الصيدلة.

ويأتي تنظيم الحفل برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ تمهيداً لضخ الخريجين السعوديين في التخصصات الصحية في سوق العمل.

ويتزامن حفل التخريج هذا العام مع صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة، إلى جامعة رياض العلم، وحصولها على الاعتماد الأكاديمي من هيئة تقويم التعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، مرتين متتاليتين من العام 2010م وحتى 2017م وتم تجديده من 2017 وحتى 2024م.

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"التخصصات الصحية" تحتفي بتخريج دفعة جديدة برعاية أمير الرياض.. غداً
سبق

يقام غداً، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات حملة البكالوريوس والماجستير في تخصصات ماجستير طب وجراحة الفم والأسنان، وماجستير الصيدلة الإكلينيكية، وشهادة دكتور صيدلي، وشهادة الاختصاص السعودية في تخصصات طب الأسنان المختلفة (البورد السعودي)، وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وبكالوريوس الصيدلة.

ويأتي تنظيم الحفل برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ تمهيداً لضخ الخريجين السعوديين في التخصصات الصحية في سوق العمل.

ويتزامن حفل التخريج هذا العام مع صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة، إلى جامعة رياض العلم، وحصولها على الاعتماد الأكاديمي من هيئة تقويم التعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، مرتين متتاليتين من العام 2010م وحتى 2017م وتم تجديده من 2017 وحتى 2024م.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
01:27 PM

"التخصصات الصحية" تحتفي بتخريج دفعة جديدة برعاية أمير الرياض.. غداً

تزامناً مع قرار "الوزراء" بالاعتماد الأكاديمي لكليات طب الأسنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقام غداً، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات حملة البكالوريوس والماجستير في تخصصات ماجستير طب وجراحة الفم والأسنان، وماجستير الصيدلة الإكلينيكية، وشهادة دكتور صيدلي، وشهادة الاختصاص السعودية في تخصصات طب الأسنان المختلفة (البورد السعودي)، وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وبكالوريوس الصيدلة.

ويأتي تنظيم الحفل برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ تمهيداً لضخ الخريجين السعوديين في التخصصات الصحية في سوق العمل.

ويتزامن حفل التخريج هذا العام مع صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة، إلى جامعة رياض العلم، وحصولها على الاعتماد الأكاديمي من هيئة تقويم التعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، مرتين متتاليتين من العام 2010م وحتى 2017م وتم تجديده من 2017 وحتى 2024م.

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