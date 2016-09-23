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"يزيد الراجحي": المملكة وهي تحتفل باليوم الوطني تشهد تطوراً داخلياً وخارجياً

قال إن الرياضة تلقى اهتمام القيادة الرشيدة

رفع نجم سباق الراليات السعودي يزيد الراجحي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال "الراجحي" إن مناسبة اليوم الوطني تأتي لتأكيد قيمة التاريخ السعودي، ومدى المنجزات التي تحققت على مدى واحد وتسعين عامًا من عمر هذا الكيان الشامخ بعد توحيده، والذي تستمر مسيرته الزاهرة بدأ من عهد الملك المؤسس وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن المملكة، وهي تحتفل بهذا اليوم لتشهد تطورًا داخليًا وخارجيًا، فعلى المستوى الداخلي نشاهد المشروعات التي تنجز مثل مشروع نيوم، ومشروع ذا لاين، والقدية، ومشروعات البحر الأحمر، وكذلك تمكين المرأة والتحولات في شتى المجالات، وخارجيًا نشاهد المملكة عضوًا فاعلاً في G20، كما تنفذ عبر مركز الملك سلمان للإغاثة جسورًا لإغاثة الدول والأفراد حول العالم.

وأكد بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، أن الرياضة تلقى اهتمامًا من القيادة الرشيدة فشاهدنا مشاركة سعودية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم في روسيا ٢٠١٨، وتنظيم بطولات مهمة في مختلف الألعاب مثل أكبر مضمار لسباقات فورمولا إي، ورالي داكار 2020 في نسخته الـ42 بالسعودية لأول مرة في قارة آسيا، وبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب عام 2019، والبطولة السعودية الأولى لمحترفي الجولف، والتي شارك فيها 132 لاعبًا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى بطولات كرة القدم مثل السوبر الإيطالي والإسباني ومباريات عالمية مهمة، وأول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل في السعودية.

وختم "الراجحي" تصريحه داعيًا الله بأن يحفظ الله خادم الحرمين وسمو ولي عهده، وأن يحفظ هذا البلد، وينعم عليها بالأمن والاستقرار والرخاء، ومهنئًا الشعب السعودي على ما تحقق من منجزات في سائر مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مناسبة العيد الوطني غالية يفخر بها كل مواطن يعتز بتاريخ بلاده وما وصلت إليه من نجاحات غير مسبوقة وضعتها في طريق التقدم وأعلى مراتب الدول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يزيد الراجحي": المملكة وهي تحتفل باليوم الوطني تشهد تطوراً داخلياً وخارجياً
سبق

رفع نجم سباق الراليات السعودي يزيد الراجحي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال "الراجحي" إن مناسبة اليوم الوطني تأتي لتأكيد قيمة التاريخ السعودي، ومدى المنجزات التي تحققت على مدى واحد وتسعين عامًا من عمر هذا الكيان الشامخ بعد توحيده، والذي تستمر مسيرته الزاهرة بدأ من عهد الملك المؤسس وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن المملكة، وهي تحتفل بهذا اليوم لتشهد تطورًا داخليًا وخارجيًا، فعلى المستوى الداخلي نشاهد المشروعات التي تنجز مثل مشروع نيوم، ومشروع ذا لاين، والقدية، ومشروعات البحر الأحمر، وكذلك تمكين المرأة والتحولات في شتى المجالات، وخارجيًا نشاهد المملكة عضوًا فاعلاً في G20، كما تنفذ عبر مركز الملك سلمان للإغاثة جسورًا لإغاثة الدول والأفراد حول العالم.

وأكد بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، أن الرياضة تلقى اهتمامًا من القيادة الرشيدة فشاهدنا مشاركة سعودية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم في روسيا ٢٠١٨، وتنظيم بطولات مهمة في مختلف الألعاب مثل أكبر مضمار لسباقات فورمولا إي، ورالي داكار 2020 في نسخته الـ42 بالسعودية لأول مرة في قارة آسيا، وبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب عام 2019، والبطولة السعودية الأولى لمحترفي الجولف، والتي شارك فيها 132 لاعبًا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى بطولات كرة القدم مثل السوبر الإيطالي والإسباني ومباريات عالمية مهمة، وأول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل في السعودية.

وختم "الراجحي" تصريحه داعيًا الله بأن يحفظ الله خادم الحرمين وسمو ولي عهده، وأن يحفظ هذا البلد، وينعم عليها بالأمن والاستقرار والرخاء، ومهنئًا الشعب السعودي على ما تحقق من منجزات في سائر مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مناسبة العيد الوطني غالية يفخر بها كل مواطن يعتز بتاريخ بلاده وما وصلت إليه من نجاحات غير مسبوقة وضعتها في طريق التقدم وأعلى مراتب الدول.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
10:29 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
11:25 PM

"يزيد الراجحي": المملكة وهي تحتفل باليوم الوطني تشهد تطوراً داخلياً وخارجياً

قال إن الرياضة تلقى اهتمام القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع نجم سباق الراليات السعودي يزيد الراجحي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال "الراجحي" إن مناسبة اليوم الوطني تأتي لتأكيد قيمة التاريخ السعودي، ومدى المنجزات التي تحققت على مدى واحد وتسعين عامًا من عمر هذا الكيان الشامخ بعد توحيده، والذي تستمر مسيرته الزاهرة بدأ من عهد الملك المؤسس وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن المملكة، وهي تحتفل بهذا اليوم لتشهد تطورًا داخليًا وخارجيًا، فعلى المستوى الداخلي نشاهد المشروعات التي تنجز مثل مشروع نيوم، ومشروع ذا لاين، والقدية، ومشروعات البحر الأحمر، وكذلك تمكين المرأة والتحولات في شتى المجالات، وخارجيًا نشاهد المملكة عضوًا فاعلاً في G20، كما تنفذ عبر مركز الملك سلمان للإغاثة جسورًا لإغاثة الدول والأفراد حول العالم.

وأكد بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، أن الرياضة تلقى اهتمامًا من القيادة الرشيدة فشاهدنا مشاركة سعودية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم في روسيا ٢٠١٨، وتنظيم بطولات مهمة في مختلف الألعاب مثل أكبر مضمار لسباقات فورمولا إي، ورالي داكار 2020 في نسخته الـ42 بالسعودية لأول مرة في قارة آسيا، وبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب عام 2019، والبطولة السعودية الأولى لمحترفي الجولف، والتي شارك فيها 132 لاعبًا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى بطولات كرة القدم مثل السوبر الإيطالي والإسباني ومباريات عالمية مهمة، وأول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل في السعودية.

وختم "الراجحي" تصريحه داعيًا الله بأن يحفظ الله خادم الحرمين وسمو ولي عهده، وأن يحفظ هذا البلد، وينعم عليها بالأمن والاستقرار والرخاء، ومهنئًا الشعب السعودي على ما تحقق من منجزات في سائر مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مناسبة العيد الوطني غالية يفخر بها كل مواطن يعتز بتاريخ بلاده وما وصلت إليه من نجاحات غير مسبوقة وضعتها في طريق التقدم وأعلى مراتب الدول.

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