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"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة

قالت موظف قام باجتهاد خاطئ وجرى اتخاذ الإجراء العقابي

أصدرت أمانة تبوك بياناً إلحاقيًا بشأن الفيديو الخاص الذي ظهر فيه قيام أحد عمال النظافة في بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة، وذلك ضمن الفعالية التي أطلقتها إدارة البيئة والزراعة والتعليم لمشاركة تثقيفية لأنشطة وفعليات أسبوع البيئة.

وقال المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة تبوك مراد السرحاني، إن أمانة المنطقة، وفي إطار حرصها لاستيضاح الحقيقة بكل شفافية، فقد اتضح لها قيام أحد منسوبي بلدية حقل بتلقي إشعار عن رغبة
إحدى الجهات المعنية بالمحافظة في تفعيل أسبوع البيئة على شاطئ النخيل، والذي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها.

وأضاف: "ولكون المنتزه واحداً من أهم المواقع السياحية في حقل، فإن البلدية تجري وعلى مدار الساعة أعمال النظافة فيه؛ الأمر الذي اضطر الموظف للقيام بالاجتهاد الخاطئ في هذا الموقع، وجلب النفايات من موقع آخر لنشرها على الشاطئ في سبيل المساهمة بإيصال الرسالة المنشودة من تفعيل برامج أسبوع البيئة، وهو ما ترفضه الأنظمة الداخلية لأعمال البلدية".

وتابع: "جرى اتخاذ الإجراء العقابي الرادع للموظف المسؤول لعدم تكرار ذلك، إلى جانب إعطاء البلدية الحق في اتخاذ الإجراء النظامي ضد من صور المقطع دون التحقق وإظهار المقصد حتى ولو خاطئ، وانتهج أسلوب الإثارة في إيصال النقد الذي ترحب به أمانة تبوك والبلديات التابعة لها عبر قنواتها الرسمية دون اللجوء لإثارة الرأي العام، ونسف الجهود الخدمية التي تقدم لمصلحة المواطن والمقيم في شتى المجالات".

وقالت أمانة تبوك إنها إذ توضح ذلك لتؤكد للجميع حرصها على أهمية النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها.

أمانة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة
سبق

أصدرت أمانة تبوك بياناً إلحاقيًا بشأن الفيديو الخاص الذي ظهر فيه قيام أحد عمال النظافة في بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة، وذلك ضمن الفعالية التي أطلقتها إدارة البيئة والزراعة والتعليم لمشاركة تثقيفية لأنشطة وفعليات أسبوع البيئة.

وقال المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة تبوك مراد السرحاني، إن أمانة المنطقة، وفي إطار حرصها لاستيضاح الحقيقة بكل شفافية، فقد اتضح لها قيام أحد منسوبي بلدية حقل بتلقي إشعار عن رغبة
إحدى الجهات المعنية بالمحافظة في تفعيل أسبوع البيئة على شاطئ النخيل، والذي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها.

وأضاف: "ولكون المنتزه واحداً من أهم المواقع السياحية في حقل، فإن البلدية تجري وعلى مدار الساعة أعمال النظافة فيه؛ الأمر الذي اضطر الموظف للقيام بالاجتهاد الخاطئ في هذا الموقع، وجلب النفايات من موقع آخر لنشرها على الشاطئ في سبيل المساهمة بإيصال الرسالة المنشودة من تفعيل برامج أسبوع البيئة، وهو ما ترفضه الأنظمة الداخلية لأعمال البلدية".

وتابع: "جرى اتخاذ الإجراء العقابي الرادع للموظف المسؤول لعدم تكرار ذلك، إلى جانب إعطاء البلدية الحق في اتخاذ الإجراء النظامي ضد من صور المقطع دون التحقق وإظهار المقصد حتى ولو خاطئ، وانتهج أسلوب الإثارة في إيصال النقد الذي ترحب به أمانة تبوك والبلديات التابعة لها عبر قنواتها الرسمية دون اللجوء لإثارة الرأي العام، ونسف الجهود الخدمية التي تقدم لمصلحة المواطن والمقيم في شتى المجالات".

وقالت أمانة تبوك إنها إذ توضح ذلك لتؤكد للجميع حرصها على أهمية النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
07:03 PM
اخر تعديل
27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
08:11 PM

"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة

قالت موظف قام باجتهاد خاطئ وجرى اتخاذ الإجراء العقابي

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بدر الجبل - تبوك
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5,652

أصدرت أمانة تبوك بياناً إلحاقيًا بشأن الفيديو الخاص الذي ظهر فيه قيام أحد عمال النظافة في بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة، وذلك ضمن الفعالية التي أطلقتها إدارة البيئة والزراعة والتعليم لمشاركة تثقيفية لأنشطة وفعليات أسبوع البيئة.

وقال المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة تبوك مراد السرحاني، إن أمانة المنطقة، وفي إطار حرصها لاستيضاح الحقيقة بكل شفافية، فقد اتضح لها قيام أحد منسوبي بلدية حقل بتلقي إشعار عن رغبة
إحدى الجهات المعنية بالمحافظة في تفعيل أسبوع البيئة على شاطئ النخيل، والذي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها.

وأضاف: "ولكون المنتزه واحداً من أهم المواقع السياحية في حقل، فإن البلدية تجري وعلى مدار الساعة أعمال النظافة فيه؛ الأمر الذي اضطر الموظف للقيام بالاجتهاد الخاطئ في هذا الموقع، وجلب النفايات من موقع آخر لنشرها على الشاطئ في سبيل المساهمة بإيصال الرسالة المنشودة من تفعيل برامج أسبوع البيئة، وهو ما ترفضه الأنظمة الداخلية لأعمال البلدية".

وتابع: "جرى اتخاذ الإجراء العقابي الرادع للموظف المسؤول لعدم تكرار ذلك، إلى جانب إعطاء البلدية الحق في اتخاذ الإجراء النظامي ضد من صور المقطع دون التحقق وإظهار المقصد حتى ولو خاطئ، وانتهج أسلوب الإثارة في إيصال النقد الذي ترحب به أمانة تبوك والبلديات التابعة لها عبر قنواتها الرسمية دون اللجوء لإثارة الرأي العام، ونسف الجهود الخدمية التي تقدم لمصلحة المواطن والمقيم في شتى المجالات".

وقالت أمانة تبوك إنها إذ توضح ذلك لتؤكد للجميع حرصها على أهمية النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها.

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