النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر في فيديو وهو يمارس التفحيط

استجابة لبلاغ قدّمه مواطن ضده

تمكّن مرور جدة من القبض على قائد مركبة من نوع "جمس يوكن"، ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط بأحد شوارع جدة؛ مُعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح حساب "المرور" على "تويتر"، أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام؛ وذلك في تجاوب سريع مع بلاغ مواطن وضّح أن قائد مركبة "جمس يوكن"، يقوم بتوثيق ممارسته للتفحيط وبنشرها على منصة "التيك توك" متباهيًّا بما يفعل.

جاء ذلك بعد يوم من ضبط مرور محافظة جدة، قائد مركبة أخرى نشر مقطعًا بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر في فيديو وهو يمارس التفحيط
سبق

تمكّن مرور جدة من القبض على قائد مركبة من نوع "جمس يوكن"، ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط بأحد شوارع جدة؛ مُعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح حساب "المرور" على "تويتر"، أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام؛ وذلك في تجاوب سريع مع بلاغ مواطن وضّح أن قائد مركبة "جمس يوكن"، يقوم بتوثيق ممارسته للتفحيط وبنشرها على منصة "التيك توك" متباهيًّا بما يفعل.

جاء ذلك بعد يوم من ضبط مرور محافظة جدة، قائد مركبة أخرى نشر مقطعًا بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
07:00 PM

مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر في فيديو وهو يمارس التفحيط

استجابة لبلاغ قدّمه مواطن ضده

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
3,938

تمكّن مرور جدة من القبض على قائد مركبة من نوع "جمس يوكن"، ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط بأحد شوارع جدة؛ مُعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح حساب "المرور" على "تويتر"، أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام؛ وذلك في تجاوب سريع مع بلاغ مواطن وضّح أن قائد مركبة "جمس يوكن"، يقوم بتوثيق ممارسته للتفحيط وبنشرها على منصة "التيك توك" متباهيًّا بما يفعل.

جاء ذلك بعد يوم من ضبط مرور محافظة جدة، قائد مركبة أخرى نشر مقطعًا بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,174
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,349
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,634

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة