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لضمان سير العمل.. تكليف "العمَاري" مؤقتاً للقيام بمهام مدير "تعليم حائل"

حتى صدور قرار الوزير وبعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق "الثويني"

كلّف نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، مساعد الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بحائل يحيى بن صالح العمّاري، بالقيام بعمل المدير العام للتعليم في المنطقة بالإضافة لعمله.

وجاء تكليف "العماًري" حتى صدور قرار وزير التعليم بتكليف مدير عام للتعليم في منطقة حائل بعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق الدكتور يوسف محمد الثويني.

الإدارة العامة للتعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لضمان سير العمل.. تكليف "العمَاري" مؤقتاً للقيام بمهام مدير "تعليم حائل"
سبق

كلّف نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، مساعد الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بحائل يحيى بن صالح العمّاري، بالقيام بعمل المدير العام للتعليم في المنطقة بالإضافة لعمله.

وجاء تكليف "العماًري" حتى صدور قرار وزير التعليم بتكليف مدير عام للتعليم في منطقة حائل بعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق الدكتور يوسف محمد الثويني.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
02:31 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
04:29 PM

لضمان سير العمل.. تكليف "العمَاري" مؤقتاً للقيام بمهام مدير "تعليم حائل"

حتى صدور قرار الوزير وبعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق "الثويني"

A A A
خالد السليمي - حائل
3
2,373

كلّف نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، مساعد الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بحائل يحيى بن صالح العمّاري، بالقيام بعمل المدير العام للتعليم في المنطقة بالإضافة لعمله.

وجاء تكليف "العماًري" حتى صدور قرار وزير التعليم بتكليف مدير عام للتعليم في منطقة حائل بعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق الدكتور يوسف محمد الثويني.

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