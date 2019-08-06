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وزير الإعلام يفتتح ثاني دار للسينما بجدة بإدارة واسم سعوديَّيْن

عبَّر عن سعادته وتمنى أن تشهد الأسابيع المقبلة افتتاحات مشابهة

أعرب تركي بن عبدالله الشبانة، وزير الإعلام، عن سعادته بوجوده في افتتاح ثاني دار للسينما بجدة، وقال عقب افتتاحه لـ"موفي سينما" بمول العرب: "أنا سعيد جدًّا بوجودي في هذا الموقع الذي يملك 15 شاشة باسم سعودي، وبإدارة سعودية.. إنجازهم مبهر".

وتفصيلاً، عبّر "الشبانة" عن تمنياته بافتتاحات مشابهة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قادمة بإحدى مناطق السعودية، وأكد أن هناك علاقة وثيقة بين جودة الحياة والبرامج التي تُنفذ على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد مالك المشروع سلطان الحكير لـ"سبق" أن مشروع السينما يتكون من 15 صالة، تتسع لـ 1950 كرسيًّا، وهناك 3 صالات (vip) ، بها الخدمات كافة، وبها سينما كبيرة، يشاهدها 450 شخصًا.

وأشار "الحكير" إلى أنه بنهاية عام 2020 سيكون لديهم 250 صالة في 6 مدن بالسعودية، وهي (الرياض وجدة والأحساء والدمام والظهران والطائف).

وكان "الشبانة" قد افتتح مساء اليوم أول شركة سعودية تدير سينما، يعمل بها 157 سعوديًّا من الشباب والشابات، بمجمع العرب مول بمحافظة جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام يفتتح ثاني دار للسينما بجدة بإدارة واسم سعوديَّيْن
سبق

أعرب تركي بن عبدالله الشبانة، وزير الإعلام، عن سعادته بوجوده في افتتاح ثاني دار للسينما بجدة، وقال عقب افتتاحه لـ"موفي سينما" بمول العرب: "أنا سعيد جدًّا بوجودي في هذا الموقع الذي يملك 15 شاشة باسم سعودي، وبإدارة سعودية.. إنجازهم مبهر".

وتفصيلاً، عبّر "الشبانة" عن تمنياته بافتتاحات مشابهة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قادمة بإحدى مناطق السعودية، وأكد أن هناك علاقة وثيقة بين جودة الحياة والبرامج التي تُنفذ على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد مالك المشروع سلطان الحكير لـ"سبق" أن مشروع السينما يتكون من 15 صالة، تتسع لـ 1950 كرسيًّا، وهناك 3 صالات (vip) ، بها الخدمات كافة، وبها سينما كبيرة، يشاهدها 450 شخصًا.

وأشار "الحكير" إلى أنه بنهاية عام 2020 سيكون لديهم 250 صالة في 6 مدن بالسعودية، وهي (الرياض وجدة والأحساء والدمام والظهران والطائف).

وكان "الشبانة" قد افتتح مساء اليوم أول شركة سعودية تدير سينما، يعمل بها 157 سعوديًّا من الشباب والشابات، بمجمع العرب مول بمحافظة جدة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:04 PM

وزير الإعلام يفتتح ثاني دار للسينما بجدة بإدارة واسم سعوديَّيْن

عبَّر عن سعادته وتمنى أن تشهد الأسابيع المقبلة افتتاحات مشابهة

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عبدالله الراجحي - الرياض
5
2,304

أعرب تركي بن عبدالله الشبانة، وزير الإعلام، عن سعادته بوجوده في افتتاح ثاني دار للسينما بجدة، وقال عقب افتتاحه لـ"موفي سينما" بمول العرب: "أنا سعيد جدًّا بوجودي في هذا الموقع الذي يملك 15 شاشة باسم سعودي، وبإدارة سعودية.. إنجازهم مبهر".

وتفصيلاً، عبّر "الشبانة" عن تمنياته بافتتاحات مشابهة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قادمة بإحدى مناطق السعودية، وأكد أن هناك علاقة وثيقة بين جودة الحياة والبرامج التي تُنفذ على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد مالك المشروع سلطان الحكير لـ"سبق" أن مشروع السينما يتكون من 15 صالة، تتسع لـ 1950 كرسيًّا، وهناك 3 صالات (vip) ، بها الخدمات كافة، وبها سينما كبيرة، يشاهدها 450 شخصًا.

وأشار "الحكير" إلى أنه بنهاية عام 2020 سيكون لديهم 250 صالة في 6 مدن بالسعودية، وهي (الرياض وجدة والأحساء والدمام والظهران والطائف).

وكان "الشبانة" قد افتتح مساء اليوم أول شركة سعودية تدير سينما، يعمل بها 157 سعوديًّا من الشباب والشابات، بمجمع العرب مول بمحافظة جدة.

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