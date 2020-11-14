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مدرب الأخضر يسمح بمغادرة نواف العابد معسكر المنتخب

بناءً على تقرير طبي كشف عن حاجته لبرنامج علاجي

سمح المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "إيرڤي ريناد" للاعب نواف العابد بمغادرة معسكر المنتخب المقام حاليًّا في الرياض.

وقال حساب المنتخب السعودي: إن ذلك جاء بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي كشف عن عدم إمكانية مشاركته فيما تبقى من المعسكر وحاجته لبرنامج علاجي.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف "الأخضر" منتخب جامايكا في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب السعودي مساء أمس حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، تركّزت على مناورة تم العمل خلالها على عدد من النواحي التكتيكية.

من جانب آخر استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب زياد الصحفي، بعد تقرير الجهاز الطبي حول إصابته في الساق.

وأجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر، صباح اليوم، الفحوصات الطبية الثانية لفيروس كورونا المستجدّ؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الأخضر يسمح بمغادرة نواف العابد معسكر المنتخب
سبق

سمح المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "إيرڤي ريناد" للاعب نواف العابد بمغادرة معسكر المنتخب المقام حاليًّا في الرياض.

وقال حساب المنتخب السعودي: إن ذلك جاء بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي كشف عن عدم إمكانية مشاركته فيما تبقى من المعسكر وحاجته لبرنامج علاجي.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف "الأخضر" منتخب جامايكا في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب السعودي مساء أمس حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، تركّزت على مناورة تم العمل خلالها على عدد من النواحي التكتيكية.

من جانب آخر استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب زياد الصحفي، بعد تقرير الجهاز الطبي حول إصابته في الساق.

وأجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر، صباح اليوم، الفحوصات الطبية الثانية لفيروس كورونا المستجدّ؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
02:11 PM

مدرب الأخضر يسمح بمغادرة نواف العابد معسكر المنتخب

بناءً على تقرير طبي كشف عن حاجته لبرنامج علاجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سمح المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "إيرڤي ريناد" للاعب نواف العابد بمغادرة معسكر المنتخب المقام حاليًّا في الرياض.

وقال حساب المنتخب السعودي: إن ذلك جاء بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي كشف عن عدم إمكانية مشاركته فيما تبقى من المعسكر وحاجته لبرنامج علاجي.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف "الأخضر" منتخب جامايكا في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب السعودي مساء أمس حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، تركّزت على مناورة تم العمل خلالها على عدد من النواحي التكتيكية.

من جانب آخر استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب زياد الصحفي، بعد تقرير الجهاز الطبي حول إصابته في الساق.

وأجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر، صباح اليوم، الفحوصات الطبية الثانية لفيروس كورونا المستجدّ؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة.

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