النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تحفُّزًا لتطويع أعمالها وسعيًا لخلق الوظائف والحد من التسرُّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق

مصدر مسؤول : إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 2024م

"الأرصاد" يكشف تفاصيل موجة التقلبات.. هنا شدتها وأمطارها وثلوجها وتحركاتها

تبدأ غداً وتستمر للجمعة وتشمل معظم المناطق.. باردة ورياح سطحية مثيرة للغبار

قال المركز الوطني للأرصاد إن معظم مناطق المملكة يتوقع أن تشهد موجة باردة مصحوبة بتقلبات جوية ابتداءً من الثلاثاء إلى الجمعة.

وقال المركز: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من يوم الثلاثاء "خاصة خلال النهار" على مناطق الجوف الحدود الشمالية، حائل، تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق).

وأضاف: يتوقع أن تزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس (قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة) وتتسبب في عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق ويمتد تأثيرها إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، ثم نجران، وذلك من مساء يوم الخميس وحتى صباح الجمعة.

وأردف المركز: تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحب بزخات من البلاد ابتداء من اليوم على: تبوك، الجوف، الشمالية، وتمتد الأربعاء لتشمل المدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة، ويتوقع أن تؤثر الأمطار على القصيم وشمال الشرقية، وشرق الحدود الشمالية من مساء الأربعاء وصباح الخميس.

وتابع: يمتد تأثير الأمطار "الخميس والجمعة"، ليشمل الرياض، والشرقية وعسير والباحة وجازان ونجران.

ولفت المركز إلى احتمال تساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس على مرتفعات تبوك، والأطراف الشمالية للجوف والحدود الشمالية، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة ابتداء من مساء الأربعاء على شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" يكشف تفاصيل موجة التقلبات.. هنا شدتها وأمطارها وثلوجها وتحركاتها
سبق

قال المركز الوطني للأرصاد إن معظم مناطق المملكة يتوقع أن تشهد موجة باردة مصحوبة بتقلبات جوية ابتداءً من الثلاثاء إلى الجمعة.

وقال المركز: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من يوم الثلاثاء "خاصة خلال النهار" على مناطق الجوف الحدود الشمالية، حائل، تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق).

وأضاف: يتوقع أن تزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس (قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة) وتتسبب في عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق ويمتد تأثيرها إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، ثم نجران، وذلك من مساء يوم الخميس وحتى صباح الجمعة.

وأردف المركز: تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحب بزخات من البلاد ابتداء من اليوم على: تبوك، الجوف، الشمالية، وتمتد الأربعاء لتشمل المدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة، ويتوقع أن تؤثر الأمطار على القصيم وشمال الشرقية، وشرق الحدود الشمالية من مساء الأربعاء وصباح الخميس.

وتابع: يمتد تأثير الأمطار "الخميس والجمعة"، ليشمل الرياض، والشرقية وعسير والباحة وجازان ونجران.

ولفت المركز إلى احتمال تساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس على مرتفعات تبوك، والأطراف الشمالية للجوف والحدود الشمالية، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة ابتداء من مساء الأربعاء على شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
02:44 PM

"الأرصاد" يكشف تفاصيل موجة التقلبات.. هنا شدتها وأمطارها وثلوجها وتحركاتها

تبدأ غداً وتستمر للجمعة وتشمل معظم المناطق.. باردة ورياح سطحية مثيرة للغبار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
718

قال المركز الوطني للأرصاد إن معظم مناطق المملكة يتوقع أن تشهد موجة باردة مصحوبة بتقلبات جوية ابتداءً من الثلاثاء إلى الجمعة.

وقال المركز: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من يوم الثلاثاء "خاصة خلال النهار" على مناطق الجوف الحدود الشمالية، حائل، تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق).

وأضاف: يتوقع أن تزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس (قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة) وتتسبب في عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق ويمتد تأثيرها إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، ثم نجران، وذلك من مساء يوم الخميس وحتى صباح الجمعة.

وأردف المركز: تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحب بزخات من البلاد ابتداء من اليوم على: تبوك، الجوف، الشمالية، وتمتد الأربعاء لتشمل المدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة، ويتوقع أن تؤثر الأمطار على القصيم وشمال الشرقية، وشرق الحدود الشمالية من مساء الأربعاء وصباح الخميس.

وتابع: يمتد تأثير الأمطار "الخميس والجمعة"، ليشمل الرياض، والشرقية وعسير والباحة وجازان ونجران.

ولفت المركز إلى احتمال تساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس على مرتفعات تبوك، والأطراف الشمالية للجوف والحدود الشمالية، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة ابتداء من مساء الأربعاء على شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,134
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,523
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,508

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة