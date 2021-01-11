النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. فريق نسائي لركوب الدراجات يقطع عشرات الكيلو مترات يومياً للتشجيع على الرياضة

يضم 20 سيدة وأسرهن من مختلف الأعمار ويخطط لجولات داخل المملكة وخارجها

يقطع فريق نسائي لركوب الدراجات الهوائية يضم 20 سيدة وأسرهن من مختلف الأعمار والمستويات، عشرات الكيلو مترات يومياً من أجل التشجيع على ممارسة الرياضة والمحافظة على الصحة والنشاط.

وأكدت سمرة القويز، المتحدث الرسمي باسم فريق "شروق الشمس النسائي" لقيادة الدراجات الهوائية، لقناة الإخبارية، أنه يمكن ممارسة الرياضة، ومنها ركوب الدراجات الهوائية في أي عمر وفي أي مستوى إذا كان ذلك يعود بالفائدة الإيجابية على الصحة، مشيرة بأن الفريق الذي تم تأسيسه منذ سنة يضم 20 رجلا وسيدة بعضهم يركب الدراجة لأول مرة! ويجدن الدعم والمشاركة من إخوانهن وأزواجهن وبناتهن.

ولفتت "القويز" بأن "الهدف من تأسيس الفريق التشجيع على ممارسة الرياضة، ففي العام الماضي كنا نقطع مسافة 20 كلم في اليوم، والآن وصلنا إلى 70 كلم يومياً، وهذا إنجاز لكل الأعمار".

وأضافت: "قطعنا مسافة 200 كلم على مدى يومين في جولتنا في محافظات منطقة الرياض، وذلك انطلاقاً من قرية الحسي إلى المجمعة بمسافة 120 كلم، ثم جولة في مدينة الغاط لمسافة 80 كلم، وقد تعرفنا خلال الرحلة على مدن ومحافظات المنطقة"، مشيرة بأن جولتهم الشهر المقبل ستكون إلى مدينة شقراء.

وكشفت سمرة القويز، المتحدث الرسمي باسم فريق "شروق الشمس النسائي" لقيادة الدراجات الهوائية، عن نيتهن مستقبلاً القيام بجولات داخل المملكة وخارجها، موضحة سهولة الانضمام للفريق عن طريق إرسال رسالة إلى حساب الفريق بالانستغرام، والتي تجد الترحيب والقبول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. فريق نسائي لركوب الدراجات يقطع عشرات الكيلو مترات يومياً للتشجيع على الرياضة
سبق

يقطع فريق نسائي لركوب الدراجات الهوائية يضم 20 سيدة وأسرهن من مختلف الأعمار والمستويات، عشرات الكيلو مترات يومياً من أجل التشجيع على ممارسة الرياضة والمحافظة على الصحة والنشاط.

وأكدت سمرة القويز، المتحدث الرسمي باسم فريق "شروق الشمس النسائي" لقيادة الدراجات الهوائية، لقناة الإخبارية، أنه يمكن ممارسة الرياضة، ومنها ركوب الدراجات الهوائية في أي عمر وفي أي مستوى إذا كان ذلك يعود بالفائدة الإيجابية على الصحة، مشيرة بأن الفريق الذي تم تأسيسه منذ سنة يضم 20 رجلا وسيدة بعضهم يركب الدراجة لأول مرة! ويجدن الدعم والمشاركة من إخوانهن وأزواجهن وبناتهن.

ولفتت "القويز" بأن "الهدف من تأسيس الفريق التشجيع على ممارسة الرياضة، ففي العام الماضي كنا نقطع مسافة 20 كلم في اليوم، والآن وصلنا إلى 70 كلم يومياً، وهذا إنجاز لكل الأعمار".

وأضافت: "قطعنا مسافة 200 كلم على مدى يومين في جولتنا في محافظات منطقة الرياض، وذلك انطلاقاً من قرية الحسي إلى المجمعة بمسافة 120 كلم، ثم جولة في مدينة الغاط لمسافة 80 كلم، وقد تعرفنا خلال الرحلة على مدن ومحافظات المنطقة"، مشيرة بأن جولتهم الشهر المقبل ستكون إلى مدينة شقراء.

وكشفت سمرة القويز، المتحدث الرسمي باسم فريق "شروق الشمس النسائي" لقيادة الدراجات الهوائية، عن نيتهن مستقبلاً القيام بجولات داخل المملكة وخارجها، موضحة سهولة الانضمام للفريق عن طريق إرسال رسالة إلى حساب الفريق بالانستغرام، والتي تجد الترحيب والقبول.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
07:52 PM

شاهد.. فريق نسائي لركوب الدراجات يقطع عشرات الكيلو مترات يومياً للتشجيع على الرياضة

يضم 20 سيدة وأسرهن من مختلف الأعمار ويخطط لجولات داخل المملكة وخارجها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
312

يقطع فريق نسائي لركوب الدراجات الهوائية يضم 20 سيدة وأسرهن من مختلف الأعمار والمستويات، عشرات الكيلو مترات يومياً من أجل التشجيع على ممارسة الرياضة والمحافظة على الصحة والنشاط.

وأكدت سمرة القويز، المتحدث الرسمي باسم فريق "شروق الشمس النسائي" لقيادة الدراجات الهوائية، لقناة الإخبارية، أنه يمكن ممارسة الرياضة، ومنها ركوب الدراجات الهوائية في أي عمر وفي أي مستوى إذا كان ذلك يعود بالفائدة الإيجابية على الصحة، مشيرة بأن الفريق الذي تم تأسيسه منذ سنة يضم 20 رجلا وسيدة بعضهم يركب الدراجة لأول مرة! ويجدن الدعم والمشاركة من إخوانهن وأزواجهن وبناتهن.

ولفتت "القويز" بأن "الهدف من تأسيس الفريق التشجيع على ممارسة الرياضة، ففي العام الماضي كنا نقطع مسافة 20 كلم في اليوم، والآن وصلنا إلى 70 كلم يومياً، وهذا إنجاز لكل الأعمار".

وأضافت: "قطعنا مسافة 200 كلم على مدى يومين في جولتنا في محافظات منطقة الرياض، وذلك انطلاقاً من قرية الحسي إلى المجمعة بمسافة 120 كلم، ثم جولة في مدينة الغاط لمسافة 80 كلم، وقد تعرفنا خلال الرحلة على مدن ومحافظات المنطقة"، مشيرة بأن جولتهم الشهر المقبل ستكون إلى مدينة شقراء.

وكشفت سمرة القويز، المتحدث الرسمي باسم فريق "شروق الشمس النسائي" لقيادة الدراجات الهوائية، عن نيتهن مستقبلاً القيام بجولات داخل المملكة وخارجها، موضحة سهولة الانضمام للفريق عن طريق إرسال رسالة إلى حساب الفريق بالانستغرام، والتي تجد الترحيب والقبول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,297
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,999
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,733

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة