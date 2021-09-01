وفاة "علي قوفشي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير مكتب فرع وزارة المالية بمحافظة صامطة سابقًاَ علي بن يحيى قوفشي.
نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير مكتب فرع وزارة المالية بمحافظة صامطة سابقًاَ علي بن يحيى قوفشي.
نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير مكتب فرع وزارة المالية بمحافظة صامطة سابقًاَ علي بن يحيى قوفشي.
نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير مكتب فرع وزارة المالية بمحافظة صامطة سابقًاَ علي بن يحيى قوفشي.
نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.