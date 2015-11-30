النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني و3 من أفراد حمايته على الحدود مع سوريا

تضارب المعلومات حول كيفية تنفيذ العملية

أكدت مصادر استخبارية عراقية، اليوم الاثنين، مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة من أفراد حمايته على الحدود العراقية السورية.
وقالت المصادر الاستخبارية العراقية لـRT، إن "القائد في الحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان، قُتل اليوم مع ثلاثة من أفراد حمياته على الحود العراقية السورية".
وأضافت، أن "المعلومات الأولية لم تؤكد بعد إذا ما كانت الضربة بطائرة مسيرة أو عملية اغتيال بطريقة أخرى".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني و3 من أفراد حمايته على الحدود مع سوريا
سبق

أكدت مصادر استخبارية عراقية، اليوم الاثنين، مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة من أفراد حمايته على الحدود العراقية السورية.
وقالت المصادر الاستخبارية العراقية لـRT، إن "القائد في الحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان، قُتل اليوم مع ثلاثة من أفراد حمياته على الحود العراقية السورية".
وأضافت، أن "المعلومات الأولية لم تؤكد بعد إذا ما كانت الضربة بطائرة مسيرة أو عملية اغتيال بطريقة أخرى".

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
07:14 PM

مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني و3 من أفراد حمايته على الحدود مع سوريا

تضارب المعلومات حول كيفية تنفيذ العملية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
3,287

أكدت مصادر استخبارية عراقية، اليوم الاثنين، مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة من أفراد حمايته على الحدود العراقية السورية.
وقالت المصادر الاستخبارية العراقية لـRT، إن "القائد في الحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان، قُتل اليوم مع ثلاثة من أفراد حمياته على الحود العراقية السورية".
وأضافت، أن "المعلومات الأولية لم تؤكد بعد إذا ما كانت الضربة بطائرة مسيرة أو عملية اغتيال بطريقة أخرى".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,970
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,688

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة