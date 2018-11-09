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القرني: الدفاع المدني يسجّل 18 بلاغاً بسبب الأمطار على جدة

إصابة وافد في جدة وفتاة في الليث.. ودعوة لتوخي الحيطة والحذر

أعلن الدفاع المدني بمحافظة جدة تسجيل 18 بلاغاً من جراء الأمطار التي ضربت المحافظة اليوم.

وقال نائب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني إن مقيماً مصرياً تعرض لإصابة خفيفة نتيجة انهيار غرفة بحي الثعالبة جنوب محافظة جدة، فيما سجل بلاغ واحد بمحافظة الطائف، وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وفي العاصمة المقدسة سجل بلاغان وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وفي محافظة الليث سُجل بلاغ واحد، وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأصيبت على إثر ذلك فتاة تبلغ من العمر 16سنة في كتفها جراء سقوط ديكور من سقف إحدى الغرف.

وفي محافظة خليص سجل بلاغ واحد والحالة المطرية كانت خفيفة إلى متوسطة، وسال على إثر ذلك وادي سيلان ووادي حشاش سيلان متوسط منقول بمجراه الطبيعي.


ولم تسجل 6 محافظات أخرى بالمنطقة أي حوادث تذكر وهي رابغ وبحره والجموم والكامل والعرضيات وأضم حيث كانت الأمطار خفيفة

ودعا القرني لتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني لضمان سلامة الجميع.

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القرني: الدفاع المدني يسجّل 18 بلاغاً بسبب الأمطار على جدة
سبق

أعلن الدفاع المدني بمحافظة جدة تسجيل 18 بلاغاً من جراء الأمطار التي ضربت المحافظة اليوم.

وقال نائب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني إن مقيماً مصرياً تعرض لإصابة خفيفة نتيجة انهيار غرفة بحي الثعالبة جنوب محافظة جدة، فيما سجل بلاغ واحد بمحافظة الطائف، وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وفي العاصمة المقدسة سجل بلاغان وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وفي محافظة الليث سُجل بلاغ واحد، وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأصيبت على إثر ذلك فتاة تبلغ من العمر 16سنة في كتفها جراء سقوط ديكور من سقف إحدى الغرف.

وفي محافظة خليص سجل بلاغ واحد والحالة المطرية كانت خفيفة إلى متوسطة، وسال على إثر ذلك وادي سيلان ووادي حشاش سيلان متوسط منقول بمجراه الطبيعي.


ولم تسجل 6 محافظات أخرى بالمنطقة أي حوادث تذكر وهي رابغ وبحره والجموم والكامل والعرضيات وأضم حيث كانت الأمطار خفيفة

ودعا القرني لتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني لضمان سلامة الجميع.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
08:35 PM

القرني: الدفاع المدني يسجّل 18 بلاغاً بسبب الأمطار على جدة

إصابة وافد في جدة وفتاة في الليث.. ودعوة لتوخي الحيطة والحذر

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلن الدفاع المدني بمحافظة جدة تسجيل 18 بلاغاً من جراء الأمطار التي ضربت المحافظة اليوم.

وقال نائب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني إن مقيماً مصرياً تعرض لإصابة خفيفة نتيجة انهيار غرفة بحي الثعالبة جنوب محافظة جدة، فيما سجل بلاغ واحد بمحافظة الطائف، وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وفي العاصمة المقدسة سجل بلاغان وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وفي محافظة الليث سُجل بلاغ واحد، وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأصيبت على إثر ذلك فتاة تبلغ من العمر 16سنة في كتفها جراء سقوط ديكور من سقف إحدى الغرف.

وفي محافظة خليص سجل بلاغ واحد والحالة المطرية كانت خفيفة إلى متوسطة، وسال على إثر ذلك وادي سيلان ووادي حشاش سيلان متوسط منقول بمجراه الطبيعي.


ولم تسجل 6 محافظات أخرى بالمنطقة أي حوادث تذكر وهي رابغ وبحره والجموم والكامل والعرضيات وأضم حيث كانت الأمطار خفيفة

ودعا القرني لتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني لضمان سلامة الجميع.

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