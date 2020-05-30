النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الرياض": أشعرنا "المركز الصحي المخالف" بالتقيد بالاحترازات أو الإغلاق

بعد رصد فيديو يظهر فيه تجمّعًا للعمالة أمام مدخله

أنذرت أمانة الرياض، مركزًا صحيًا خاصًا بحي البطحاء للتقيد بالإجراءات الاحترازية بعد رصد مقطع فيديو يُظهر تجمعًا عماليًا أمام المدخل الخاص به.

وتفصيلاً، أوضحت "أمانة الرياض" أنه إشارة إلى الفيديو الذي يُظهر تجمع عمالة أمام مدخل مركز صحي خاص بحي البطحاء، فقد باشر المراقبون الموقع في حينه، وتم معالجة المخالفات، وإشعار إدارة المركز بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لتفادي إغلاق المنشأة والإحالة إلى الجهات المختصة.

أمانة الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الرياض": أشعرنا "المركز الصحي المخالف" بالتقيد بالاحترازات أو الإغلاق
سبق

أنذرت أمانة الرياض، مركزًا صحيًا خاصًا بحي البطحاء للتقيد بالإجراءات الاحترازية بعد رصد مقطع فيديو يُظهر تجمعًا عماليًا أمام المدخل الخاص به.

وتفصيلاً، أوضحت "أمانة الرياض" أنه إشارة إلى الفيديو الذي يُظهر تجمع عمالة أمام مدخل مركز صحي خاص بحي البطحاء، فقد باشر المراقبون الموقع في حينه، وتم معالجة المخالفات، وإشعار إدارة المركز بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لتفادي إغلاق المنشأة والإحالة إلى الجهات المختصة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
08:54 PM

"أمانة الرياض": أشعرنا "المركز الصحي المخالف" بالتقيد بالاحترازات أو الإغلاق

بعد رصد فيديو يظهر فيه تجمّعًا للعمالة أمام مدخله

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,752

أنذرت أمانة الرياض، مركزًا صحيًا خاصًا بحي البطحاء للتقيد بالإجراءات الاحترازية بعد رصد مقطع فيديو يُظهر تجمعًا عماليًا أمام المدخل الخاص به.

وتفصيلاً، أوضحت "أمانة الرياض" أنه إشارة إلى الفيديو الذي يُظهر تجمع عمالة أمام مدخل مركز صحي خاص بحي البطحاء، فقد باشر المراقبون الموقع في حينه، وتم معالجة المخالفات، وإشعار إدارة المركز بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لتفادي إغلاق المنشأة والإحالة إلى الجهات المختصة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,641
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,947
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,954
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,732

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة