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"مدني الباحة" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى اتباع التعليمات

"الأرصاد" نبّهت لهطول أمطار على محافظات عدة حتى 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مستوى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, العقيق، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

مدني الباحة الدفاع المدني الباحة أمطار تقلبات جوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى اتباع التعليمات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مستوى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, العقيق، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
01:21 PM

"مدني الباحة" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى اتباع التعليمات

"الأرصاد" نبّهت لهطول أمطار على محافظات عدة حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مستوى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, العقيق، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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