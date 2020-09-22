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مصر.. 6 دول توقّع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية

تهدف إلى إنشاء سوق للغاز الطبيعي وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية

وافق ممثلو 6 دول تطل على البحر الأبيض المتوسط، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط، إلى منظمة إقليمية.

وتم التوقيع على ميثاق المنتدى الذي يضم كلاً من: مصر والأردن وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط، في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وتمتلك مصر منشأتين للغاز الطبيعي المسال جرى تعليق العمل فيهما أو تعملان بأقل من طاقتهما الاستيعابية ويمكن استخدامهما في التصدير.

وظهرت مخزونات كبيرة للغاز في المياه التابعة لإسرائيل ومصر وقبرص في السنوات الماضية.

وتهدف المنظمة لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

وتم تأسيس المنتدى مطلع عام 2019، وتضمن الإعلان التأسيسي اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء منظمة تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردهم الطبيعية، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، بهدف تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لمصلحة رفاهية شعوبهم.

مصر البحر الأبيض المتوسط

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر.. 6 دول توقّع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية
سبق

وافق ممثلو 6 دول تطل على البحر الأبيض المتوسط، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط، إلى منظمة إقليمية.

وتم التوقيع على ميثاق المنتدى الذي يضم كلاً من: مصر والأردن وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط، في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وتمتلك مصر منشأتين للغاز الطبيعي المسال جرى تعليق العمل فيهما أو تعملان بأقل من طاقتهما الاستيعابية ويمكن استخدامهما في التصدير.

وظهرت مخزونات كبيرة للغاز في المياه التابعة لإسرائيل ومصر وقبرص في السنوات الماضية.

وتهدف المنظمة لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

وتم تأسيس المنتدى مطلع عام 2019، وتضمن الإعلان التأسيسي اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء منظمة تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردهم الطبيعية، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، بهدف تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لمصلحة رفاهية شعوبهم.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:43 PM

مصر.. 6 دول توقّع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية

تهدف إلى إنشاء سوق للغاز الطبيعي وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق ممثلو 6 دول تطل على البحر الأبيض المتوسط، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط، إلى منظمة إقليمية.

وتم التوقيع على ميثاق المنتدى الذي يضم كلاً من: مصر والأردن وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط، في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وتمتلك مصر منشأتين للغاز الطبيعي المسال جرى تعليق العمل فيهما أو تعملان بأقل من طاقتهما الاستيعابية ويمكن استخدامهما في التصدير.

وظهرت مخزونات كبيرة للغاز في المياه التابعة لإسرائيل ومصر وقبرص في السنوات الماضية.

وتهدف المنظمة لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

وتم تأسيس المنتدى مطلع عام 2019، وتضمن الإعلان التأسيسي اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء منظمة تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردهم الطبيعية، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، بهدف تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لمصلحة رفاهية شعوبهم.

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