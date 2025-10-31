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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددًا من الموضوعات ويتَّخذ حيالها التوصيات اللازمة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، اطلع خلاله على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير الدوري المقدَّم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والعرض الدوري المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية.

‏‎وتابع المجلس خلال اجتماعه العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن التقرير الربعي لرؤية المملكة العربية السعودية (2030). واشتمل التقرير على أبرز الإنجازات المتحققة على صعيد أهداف الرؤية الاستراتيجية، ونظرة شاملة على الأداء الربعي وجدول تقييم برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، والنظرة المستقبلية للعام الجاري المتضمنة تحليلاً للتحديات الرئيسة والجهود القائمة والقرارات التي تمت الموافقة عليها من اللجنة الاستراتيجية بالمجلس.

كما اطلع المجلس على العرض المقدَّم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حيال التقدم في أعمال الوزارة لتعزيز حماية البيئة. وتضمَّن العرض هيكلة قطاع البيئة، وتفعيل الإطار المؤسسي الجديد للقطاع، والأنظمة واللوائح التنفيذية لقطاع البيئة، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتعزيز الالتزام البيئي، وحماية وتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وحماية البيئة الساحلية، والارتقاء بإدارة النفايات، والارتقاء بخدمات الأرصاد، وصندوق البيئة والاستدامة المالية للقطاع، وتعزيز التوعية البيئية والشراكة المجتمعية، إضافة إلى الاتفاقيات البيئية والتعاون الدولي، وأبرز التحديات والتوصيات.

كذلك استعرض المجلس خلال اجتماعه عرضًا حول منظومة التخصيص وتقرير اللجان الإشرافية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص، إضافة إلى عرض مقدَّم من صندوق التنمية الوطني عن حالة البنية التحتية في المملكة. ‏‎واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددًا من الموضوعات ويتَّخذ حيالها التوصيات اللازمة
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، اطلع خلاله على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير الدوري المقدَّم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والعرض الدوري المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية.

‏‎وتابع المجلس خلال اجتماعه العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن التقرير الربعي لرؤية المملكة العربية السعودية (2030). واشتمل التقرير على أبرز الإنجازات المتحققة على صعيد أهداف الرؤية الاستراتيجية، ونظرة شاملة على الأداء الربعي وجدول تقييم برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، والنظرة المستقبلية للعام الجاري المتضمنة تحليلاً للتحديات الرئيسة والجهود القائمة والقرارات التي تمت الموافقة عليها من اللجنة الاستراتيجية بالمجلس.

كما اطلع المجلس على العرض المقدَّم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حيال التقدم في أعمال الوزارة لتعزيز حماية البيئة. وتضمَّن العرض هيكلة قطاع البيئة، وتفعيل الإطار المؤسسي الجديد للقطاع، والأنظمة واللوائح التنفيذية لقطاع البيئة، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتعزيز الالتزام البيئي، وحماية وتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وحماية البيئة الساحلية، والارتقاء بإدارة النفايات، والارتقاء بخدمات الأرصاد، وصندوق البيئة والاستدامة المالية للقطاع، وتعزيز التوعية البيئية والشراكة المجتمعية، إضافة إلى الاتفاقيات البيئية والتعاون الدولي، وأبرز التحديات والتوصيات.

كذلك استعرض المجلس خلال اجتماعه عرضًا حول منظومة التخصيص وتقرير اللجان الإشرافية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص، إضافة إلى عرض مقدَّم من صندوق التنمية الوطني عن حالة البنية التحتية في المملكة. ‏‎واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
08:30 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:37 AM

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددًا من الموضوعات ويتَّخذ حيالها التوصيات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، اطلع خلاله على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير الدوري المقدَّم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والعرض الدوري المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية.

‏‎وتابع المجلس خلال اجتماعه العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن التقرير الربعي لرؤية المملكة العربية السعودية (2030). واشتمل التقرير على أبرز الإنجازات المتحققة على صعيد أهداف الرؤية الاستراتيجية، ونظرة شاملة على الأداء الربعي وجدول تقييم برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، والنظرة المستقبلية للعام الجاري المتضمنة تحليلاً للتحديات الرئيسة والجهود القائمة والقرارات التي تمت الموافقة عليها من اللجنة الاستراتيجية بالمجلس.

كما اطلع المجلس على العرض المقدَّم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حيال التقدم في أعمال الوزارة لتعزيز حماية البيئة. وتضمَّن العرض هيكلة قطاع البيئة، وتفعيل الإطار المؤسسي الجديد للقطاع، والأنظمة واللوائح التنفيذية لقطاع البيئة، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتعزيز الالتزام البيئي، وحماية وتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وحماية البيئة الساحلية، والارتقاء بإدارة النفايات، والارتقاء بخدمات الأرصاد، وصندوق البيئة والاستدامة المالية للقطاع، وتعزيز التوعية البيئية والشراكة المجتمعية، إضافة إلى الاتفاقيات البيئية والتعاون الدولي، وأبرز التحديات والتوصيات.

كذلك استعرض المجلس خلال اجتماعه عرضًا حول منظومة التخصيص وتقرير اللجان الإشرافية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص، إضافة إلى عرض مقدَّم من صندوق التنمية الوطني عن حالة البنية التحتية في المملكة. ‏‎واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,848
201,250 سيارة ..

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11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

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