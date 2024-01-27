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فيل يقتل سائحًا سعوديًّا في أوغندا

بعدما ترك المركبة التي كانت تقله وأصدقاءه

لقي سائح سعودي مصرعه بعدما دهسه فيل خلال رحلة سفاري في حديقة عامة في أوغندا، بحسب ما أعلنه مسؤول في هيئة الحياة البرية في الدولة الإفريقية اليوم الأربعاء.

ووفقًا لتقارير أوغندية، وقع الحادث يوم أمس الثلاثاء في حديقة "مورشيسون فولز" حين ترك الرجل المركبة التي كانت تقله وأصدقاءه، بحسب البيان الصادر عن بشير هنغي، المتحدث باسم هيئة الحياة البرية في أوغندا.

وقال "هنغي": "الفيل هجم عليه، وقتله على الفور". وقال القائمون على الحديقة إن الشرطة فتحت تحقيقًا في مقتل السائح السعودي، وستراجع بروتوكولات السلامة بغية "منع تكرار مثل هذه الحوادث".

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فيل يقتل سائحًا سعوديًّا في أوغندا
سبق

لقي سائح سعودي مصرعه بعدما دهسه فيل خلال رحلة سفاري في حديقة عامة في أوغندا، بحسب ما أعلنه مسؤول في هيئة الحياة البرية في الدولة الإفريقية اليوم الأربعاء.

ووفقًا لتقارير أوغندية، وقع الحادث يوم أمس الثلاثاء في حديقة "مورشيسون فولز" حين ترك الرجل المركبة التي كانت تقله وأصدقاءه، بحسب البيان الصادر عن بشير هنغي، المتحدث باسم هيئة الحياة البرية في أوغندا.

وقال "هنغي": "الفيل هجم عليه، وقتله على الفور". وقال القائمون على الحديقة إن الشرطة فتحت تحقيقًا في مقتل السائح السعودي، وستراجع بروتوكولات السلامة بغية "منع تكرار مثل هذه الحوادث".

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
09:51 PM

فيل يقتل سائحًا سعوديًّا في أوغندا

بعدما ترك المركبة التي كانت تقله وأصدقاءه

A A A
خالد علي - الرياض
6
23,453

لقي سائح سعودي مصرعه بعدما دهسه فيل خلال رحلة سفاري في حديقة عامة في أوغندا، بحسب ما أعلنه مسؤول في هيئة الحياة البرية في الدولة الإفريقية اليوم الأربعاء.

ووفقًا لتقارير أوغندية، وقع الحادث يوم أمس الثلاثاء في حديقة "مورشيسون فولز" حين ترك الرجل المركبة التي كانت تقله وأصدقاءه، بحسب البيان الصادر عن بشير هنغي، المتحدث باسم هيئة الحياة البرية في أوغندا.

وقال "هنغي": "الفيل هجم عليه، وقتله على الفور". وقال القائمون على الحديقة إن الشرطة فتحت تحقيقًا في مقتل السائح السعودي، وستراجع بروتوكولات السلامة بغية "منع تكرار مثل هذه الحوادث".

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