النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحجرف": اتفاقية التجارة الحرة ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع كوريا

أكّد أهمية استثمار الفرص الواعدة بين دول مجلس التعاون وسيئول

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن اتفاقية التجارة الحرة التي أعلن اليوم عن استئناف مفاوضاتها بين مجلس التعاون وكوريا ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في الجمهورية الكورية سونغ ووك، بحضور رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي؛ اليوم، في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بالأمانة العامة بالرياض، حيث تم التوقيع على شروط المرجعية بين الجانبين من قِبل رئيس الفريق الخليجي، ووزير التجارة الكوري، وكذلك التوقيع على البيان المشترك .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا والتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون وتدفعها إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وغيرها من مجالات ستسهم في تعزيز التعاون المشترك اقتصادياً وتجارياً.

وأكد الدكتور الحجرف؛ أهمية استثمار الفرص الواعدة للتعاون بين دول مجلس التعاون وكوريا وجعلها نقلة نوعية في تاريخ التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس.

وأكد البيان المشترك سعي الجانبين إلى التوصل إلى إبرام اتفاقية في غضون ستة أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات، ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة وتقوية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ستكون طموحة وشاملة وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الأخرى بما يعود بالنفع على الجانبين.

وشدد البيان على أهمية توفير بيئة تجارية مفتوحة نظراً لتداعيات فيروس(كورونا -19 (COVID تقوم على القواعد التجارية العالمية التي من شانها أن تعزز النمو والازدهار لدى الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الحجرف": اتفاقية التجارة الحرة ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع كوريا
سبق

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن اتفاقية التجارة الحرة التي أعلن اليوم عن استئناف مفاوضاتها بين مجلس التعاون وكوريا ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في الجمهورية الكورية سونغ ووك، بحضور رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي؛ اليوم، في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بالأمانة العامة بالرياض، حيث تم التوقيع على شروط المرجعية بين الجانبين من قِبل رئيس الفريق الخليجي، ووزير التجارة الكوري، وكذلك التوقيع على البيان المشترك .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا والتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون وتدفعها إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وغيرها من مجالات ستسهم في تعزيز التعاون المشترك اقتصادياً وتجارياً.

وأكد الدكتور الحجرف؛ أهمية استثمار الفرص الواعدة للتعاون بين دول مجلس التعاون وكوريا وجعلها نقلة نوعية في تاريخ التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس.

وأكد البيان المشترك سعي الجانبين إلى التوصل إلى إبرام اتفاقية في غضون ستة أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات، ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة وتقوية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ستكون طموحة وشاملة وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الأخرى بما يعود بالنفع على الجانبين.

وشدد البيان على أهمية توفير بيئة تجارية مفتوحة نظراً لتداعيات فيروس(كورونا -19 (COVID تقوم على القواعد التجارية العالمية التي من شانها أن تعزز النمو والازدهار لدى الجانبين.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:38 AM

"الحجرف": اتفاقية التجارة الحرة ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع كوريا

أكّد أهمية استثمار الفرص الواعدة بين دول مجلس التعاون وسيئول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
358

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن اتفاقية التجارة الحرة التي أعلن اليوم عن استئناف مفاوضاتها بين مجلس التعاون وكوريا ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في الجمهورية الكورية سونغ ووك، بحضور رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي؛ اليوم، في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بالأمانة العامة بالرياض، حيث تم التوقيع على شروط المرجعية بين الجانبين من قِبل رئيس الفريق الخليجي، ووزير التجارة الكوري، وكذلك التوقيع على البيان المشترك .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا والتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون وتدفعها إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وغيرها من مجالات ستسهم في تعزيز التعاون المشترك اقتصادياً وتجارياً.

وأكد الدكتور الحجرف؛ أهمية استثمار الفرص الواعدة للتعاون بين دول مجلس التعاون وكوريا وجعلها نقلة نوعية في تاريخ التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس.

وأكد البيان المشترك سعي الجانبين إلى التوصل إلى إبرام اتفاقية في غضون ستة أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات، ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة وتقوية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ستكون طموحة وشاملة وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الأخرى بما يعود بالنفع على الجانبين.

وشدد البيان على أهمية توفير بيئة تجارية مفتوحة نظراً لتداعيات فيروس(كورونا -19 (COVID تقوم على القواعد التجارية العالمية التي من شانها أن تعزز النمو والازدهار لدى الجانبين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,720
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,561
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,847
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة