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"نادي الإبل": رصد حالة عبث في فئة قعدان للون المجاهيم واستبعاد المشارك

تمت بواسطة حقن الرأس "العرنون وجانبي الأنف"

كشف نادي الإبل عن رصد حالة عبث واحدة في فئة قعدان (حق - لقي - جذع) للون المجاهيم؛ مشيراً إلى أن الحالة تمت بواسطة حقن الرأس (العرنون وجانبي الأنف).

وأوضح النادي أنه تم استبعاد المشارك من المنافسة في جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

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"نادي الإبل": رصد حالة عبث في فئة قعدان للون المجاهيم واستبعاد المشارك
سبق

كشف نادي الإبل عن رصد حالة عبث واحدة في فئة قعدان (حق - لقي - جذع) للون المجاهيم؛ مشيراً إلى أن الحالة تمت بواسطة حقن الرأس (العرنون وجانبي الأنف).

وأوضح النادي أنه تم استبعاد المشارك من المنافسة في جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
10:28 PM

"نادي الإبل": رصد حالة عبث في فئة قعدان للون المجاهيم واستبعاد المشارك

تمت بواسطة حقن الرأس "العرنون وجانبي الأنف"

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منصور الشلاقي - الرياض
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2,388

كشف نادي الإبل عن رصد حالة عبث واحدة في فئة قعدان (حق - لقي - جذع) للون المجاهيم؛ مشيراً إلى أن الحالة تمت بواسطة حقن الرأس (العرنون وجانبي الأنف).

وأوضح النادي أنه تم استبعاد المشارك من المنافسة في جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,102
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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