"الدهمشي" لـ"سبق": نجاح الحد من انتشار وباء كورونا هو بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة

قال: ما تم إغلاقه هو جناح العزل بالعناية المركزة لمصابي الفيروس ويضم ٨٠ سريرًا

أكد الدكتور خالد الدهمشي، استشاري أمراض الباطنة مدير المستشفى العام في مدينة الملك سعود الطبية، أن ما تحقق من نجاحات في التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره في السعودية هو بفضل الله، ثم بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي سخّرت كل الإمكانات للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم في السعودية.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" عقب نشره مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" لاحتفاء الكوادر الطبية والتمريض في مدينة الملك سعود الطبية "الشميسي" بإغلاق جناح العزل في العناية المركزة، المخصص لمرضى فيروس كورونا الجديد؛ وذلك عقب تراجع كبير في أعداد الإصابات، وارتفاع نسبة التعافي - ولله الحمد والمنة -.

وأوضح "الدهمشي" أن الجناح الذي تم إغلاقه اليوم يضم ٨٠ سرير عناية مركزة في المستشفى العام بمدينة الملك سعود الطبية بعد انحسار عدد الإصابات.

وأفاد "الدهمشي" بأن المستشفى منذ بدء جائحة "كورونا" قام بتوسعة قسم العناية المركزة من ١٣٠ سريرًا إلى ٤٦٠ سريرًا خاصًّا بكوفيد 19، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك حالات مصابة، ومهيبًا بالمواطنين والمقيمين للالتزام بتوصيات وزارة الصحة.

وبيّن الدكتور "الدهمشي" أن المستشفى قدم خدمات متميزة بإمكانيات عالية لتقديم الخدمات العلاجية لكل من عاني فيروس كورونا. مشيرًا إلى أن إغلاق جناح العزل جاء نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها الفرق الطبية بالمستشفى بتوجيهات ومتابعة من الوزير الدكتور توفيق الربيعة، التي أثمرت إغلاق جناح العزل بالعناية المركزة؛ وهو ما أثار بهجة الطواقم الطبية، كما جاء في الفيديو.

ونوه "الدهمشي" بحرص المواطنين والمقيمين على اتباع التعليمات الوقائية؛ ما أسهم في ارتفاع حالات التشافي، والحد من انتشار الوباء. لافتًا إلى أن الجميع سيحتفل بزوال الجائحة عما قريب -إن شاء الله-، ومقدمًا شكره للطواقم الصحية على جهودهم.

يُذكر أن إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغ 255118 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الإصابات 291468 حالة، وإجمالي الوفيات 3233 حالة وفاة -رحمهم الله-.