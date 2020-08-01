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الطقس في المشاعر: فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة

درجات الحرارة بمكة 37 وتيارات رياح مصاحبة للسحب الرعدية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مشعر منى ومكة المكرمة مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.
وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.
وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس في المشاعر: فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مشعر منى ومكة المكرمة مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.
وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.
وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:08 PM

الطقس في المشاعر: فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة

درجات الحرارة بمكة 37 وتيارات رياح مصاحبة للسحب الرعدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مشعر منى ومكة المكرمة مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.
وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.
وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

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