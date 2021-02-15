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اتفاقية تعاون بين مجموعة سليمان الحبيب وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

تهدف لتأهيل طلبة مرحلتي البكالوريوس والامتياز وتقوية فرص التعاون المتبادل

أبرمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تجديد التعاون المشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لتأهيل وتدريب طالبات مرحلتي البكالوريوس والامتياز في التخصصات الطبية والمساندة، ودعم وتقوية فرص التعاون المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بالبرامج التدريبية للطالبات؛ حيث مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية؛ فيما مثّل المجموعة البروفيسور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية.

وتَضَمّنت بنود اتفاقية التعاون بين الطرفين، التدريبَ العملي لطالبات مرحلتي البكالوريوس والامتياز بمستشفيات المجموعة؛ من أجل رفع مستوى المعرفة والمهارة لديهم، وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إجراء الأبحاث والدراسات المشتركة ودعم الطالبات.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري: إن المجموعة ستوفر كل المعينات التي تساعد الطالبات على تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي، وإكسابهن الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تُمَكّنهن من أداء مهامهن الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان.

وأضاف العمري أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إتاحة الفرصة أمام الطالبات للتطبيق العملي بمستشفيات المجموعة، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في الدورات التدريبية التي تقيمها أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والاستعانة بخبرات وإمكانيات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات لدعم ومساندة منسوبي المجموعة من الممارسين الصحيين في نشر مقالاتهم وبحوثهم العلمية.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها التدريبية إطلاق "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة و"5" دبلومات، وكذلك تأهيل "2000" ممارس صحي من "13" جامعة في فترة الامتياز، بالإضافة إلى برنامجها للتدريب الطبي للامتياز والكليات الصحية، كما تصدر المجموعة مجلة د.سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وكذلك أطلقت جائزة علمية لتشجيع البحث العلمي.

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاقية تعاون بين مجموعة سليمان الحبيب وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
سبق

أبرمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تجديد التعاون المشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لتأهيل وتدريب طالبات مرحلتي البكالوريوس والامتياز في التخصصات الطبية والمساندة، ودعم وتقوية فرص التعاون المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بالبرامج التدريبية للطالبات؛ حيث مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية؛ فيما مثّل المجموعة البروفيسور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية.

وتَضَمّنت بنود اتفاقية التعاون بين الطرفين، التدريبَ العملي لطالبات مرحلتي البكالوريوس والامتياز بمستشفيات المجموعة؛ من أجل رفع مستوى المعرفة والمهارة لديهم، وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إجراء الأبحاث والدراسات المشتركة ودعم الطالبات.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري: إن المجموعة ستوفر كل المعينات التي تساعد الطالبات على تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي، وإكسابهن الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تُمَكّنهن من أداء مهامهن الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان.

وأضاف العمري أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إتاحة الفرصة أمام الطالبات للتطبيق العملي بمستشفيات المجموعة، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في الدورات التدريبية التي تقيمها أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والاستعانة بخبرات وإمكانيات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات لدعم ومساندة منسوبي المجموعة من الممارسين الصحيين في نشر مقالاتهم وبحوثهم العلمية.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها التدريبية إطلاق "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة و"5" دبلومات، وكذلك تأهيل "2000" ممارس صحي من "13" جامعة في فترة الامتياز، بالإضافة إلى برنامجها للتدريب الطبي للامتياز والكليات الصحية، كما تصدر المجموعة مجلة د.سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وكذلك أطلقت جائزة علمية لتشجيع البحث العلمي.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
02:19 PM

اتفاقية تعاون بين مجموعة سليمان الحبيب وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

تهدف لتأهيل طلبة مرحلتي البكالوريوس والامتياز وتقوية فرص التعاون المتبادل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تجديد التعاون المشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لتأهيل وتدريب طالبات مرحلتي البكالوريوس والامتياز في التخصصات الطبية والمساندة، ودعم وتقوية فرص التعاون المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بالبرامج التدريبية للطالبات؛ حيث مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية؛ فيما مثّل المجموعة البروفيسور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية.

وتَضَمّنت بنود اتفاقية التعاون بين الطرفين، التدريبَ العملي لطالبات مرحلتي البكالوريوس والامتياز بمستشفيات المجموعة؛ من أجل رفع مستوى المعرفة والمهارة لديهم، وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إجراء الأبحاث والدراسات المشتركة ودعم الطالبات.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري: إن المجموعة ستوفر كل المعينات التي تساعد الطالبات على تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي، وإكسابهن الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تُمَكّنهن من أداء مهامهن الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان.

وأضاف العمري أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إتاحة الفرصة أمام الطالبات للتطبيق العملي بمستشفيات المجموعة، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في الدورات التدريبية التي تقيمها أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والاستعانة بخبرات وإمكانيات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات لدعم ومساندة منسوبي المجموعة من الممارسين الصحيين في نشر مقالاتهم وبحوثهم العلمية.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها التدريبية إطلاق "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة و"5" دبلومات، وكذلك تأهيل "2000" ممارس صحي من "13" جامعة في فترة الامتياز، بالإضافة إلى برنامجها للتدريب الطبي للامتياز والكليات الصحية، كما تصدر المجموعة مجلة د.سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وكذلك أطلقت جائزة علمية لتشجيع البحث العلمي.

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