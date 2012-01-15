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تحت تأثير الطبول والدف.. 70 جنسية تقع في غرام الفلكلور الشعبي السعودي

عروض أقيمت بمخيمات المبيت لسائقي "رالي داكار 2022".. والصور توثق

استقطبت عروض الرقصات الشعبية في مخيمات المبيت، اهتمام المشاركين من 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، الذين حضروا لـ"رالي داكار السعودية 2022"، متعطشين لمعرفة الموروثات الشعبية للمملكة العربية السعودية، وتراثها الأصيل.

أعضاء الفرق الفلكلورية أبدعوا تحت تأثير إيقاعات الطبول والدفوف بالرقص الذي يعبِّر عن عراقة وثقافة المملكة، فيما سارع بعض السائقين للمشاركة في أدائها والتقاط الصور المختلفة التذكارية.

واختتم "رالي داكار السعودية 2022"، مساء يوم أمس الجمعة، نشاطه الرياضي في نسخته الـ44، في حلبة كورنيش جدة.

وشارك في الرالي التي انطلقت في الأول من يناير الجاري أكثر من 650 سائقًا من مختلف الدول الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية؛ حيث أقيمت 12 مرحلة، رسَّخت المملكة كعاصمة لرياضة المحركات في المنطقة وحول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت تأثير الطبول والدف.. 70 جنسية تقع في غرام الفلكلور الشعبي السعودي
سبق

استقطبت عروض الرقصات الشعبية في مخيمات المبيت، اهتمام المشاركين من 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، الذين حضروا لـ"رالي داكار السعودية 2022"، متعطشين لمعرفة الموروثات الشعبية للمملكة العربية السعودية، وتراثها الأصيل.

أعضاء الفرق الفلكلورية أبدعوا تحت تأثير إيقاعات الطبول والدفوف بالرقص الذي يعبِّر عن عراقة وثقافة المملكة، فيما سارع بعض السائقين للمشاركة في أدائها والتقاط الصور المختلفة التذكارية.

واختتم "رالي داكار السعودية 2022"، مساء يوم أمس الجمعة، نشاطه الرياضي في نسخته الـ44، في حلبة كورنيش جدة.

وشارك في الرالي التي انطلقت في الأول من يناير الجاري أكثر من 650 سائقًا من مختلف الدول الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية؛ حيث أقيمت 12 مرحلة، رسَّخت المملكة كعاصمة لرياضة المحركات في المنطقة وحول العالم.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
02:46 PM

تحت تأثير الطبول والدف.. 70 جنسية تقع في غرام الفلكلور الشعبي السعودي

عروض أقيمت بمخيمات المبيت لسائقي "رالي داكار 2022".. والصور توثق

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خلف الدوسري - الرياض
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2,437

استقطبت عروض الرقصات الشعبية في مخيمات المبيت، اهتمام المشاركين من 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، الذين حضروا لـ"رالي داكار السعودية 2022"، متعطشين لمعرفة الموروثات الشعبية للمملكة العربية السعودية، وتراثها الأصيل.

أعضاء الفرق الفلكلورية أبدعوا تحت تأثير إيقاعات الطبول والدفوف بالرقص الذي يعبِّر عن عراقة وثقافة المملكة، فيما سارع بعض السائقين للمشاركة في أدائها والتقاط الصور المختلفة التذكارية.

واختتم "رالي داكار السعودية 2022"، مساء يوم أمس الجمعة، نشاطه الرياضي في نسخته الـ44، في حلبة كورنيش جدة.

وشارك في الرالي التي انطلقت في الأول من يناير الجاري أكثر من 650 سائقًا من مختلف الدول الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية؛ حيث أقيمت 12 مرحلة، رسَّخت المملكة كعاصمة لرياضة المحركات في المنطقة وحول العالم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

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